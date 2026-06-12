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Tres detenidos por cinco atracos a punta de cuchillo en perfumerias de Palma y Marratxí

Una trabajadora que intentó evitar uno de los robos fue agredida

Uno de los acusados, tras ser arrestado por la Guardia Civil.

Uno de los acusados, tras ser arrestado por la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

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Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por cometer cinco atracos a punta de cuchillo en perfumerías de Palma y Marratxí.

La operación Sostre, llevada a cabo por agentes del área de investigación de la Guardia Civil del Pont d'Inca, se inició tras la comisión de varios robos con violencia e intimidación cometidos en las últimas semanas. El modus operandi utilizado por los delincuentes era siempre el mismo. Mientras dos de los asaltantes se turnaban para conducir el vehículo de huida y esperaban en el exterior con el motor en marcha, el tercero -considerado el más violento- accedía al interior del establecimiento.

Tras hacerse con el género, se dirigía a la línea de caja simulando que iba a pagar y en ese momento esgrimía un arma blanca y, bajo graves amenazas, huía del lugar. En uno de los asaltos, una de las trabajadoras intentó evitar el robo. El atracador la agredió y la tiró al suelo para conseguir darse a la fuga.

La detención del autor material de los cinco robos se produjo en la mañana del jueves, según ha informado la Guardia Civil. Los agentes lo localizaron en las inmediaciones del poblado de Son Banya y, con el apoyo de unidades de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) de la Policía Nacional, procedieron a su arresto.

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A los tres detenidos se les imputa un delito continuado de robo con violencia e intimidación.

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