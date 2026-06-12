Siete heridos en un accidente entre un camión y cuatro coches en Son Servera

Siete personas han resultado heridas en un accidente entre un camión y cuatro coches en Son Servera. Tres de los afectados han sido trasladados a centros hospitalarios, aunque en principio su estado no es grave, y el resto solo han precisado asistencia en el lugar. La Guardia Civil investiga las causas del siniestro.

El accidente, según informa el 061, ha ocurrido a las cuatro y cuarto de la tarde en el kilómetro 7 de la carretera MA-4030, que une Son Servera y Sant Llorenç. Al lugar han acudido tres ambulancias del Ib-Salut. Los efectivos han atendido a siete personas que habían sufrido lesiones de carácter leve en la colisión.

Noticias relacionadas

Tres de las víctimas han sido trasladadas en ambulancia a los hospitales de Llevant y de Manacor, mientras los otros cuatro solo han necesitado asistencia in situ.