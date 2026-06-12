Emergencias
Siete heridos en un accidente entre un camión y cuatro coches en Son Servera
Tres de los afectados han sido trasladados a diferentes hospitales, aunque su estado no es grave
Siete personas han resultado heridas en un accidente entre un camión y cuatro coches en Son Servera. Tres de los afectados han sido trasladados a centros hospitalarios, aunque en principio su estado no es grave, y el resto solo han precisado asistencia en el lugar. La Guardia Civil investiga las causas del siniestro.
El accidente, según informa el 061, ha ocurrido a las cuatro y cuarto de la tarde en el kilómetro 7 de la carretera MA-4030, que une Son Servera y Sant Llorenç. Al lugar han acudido tres ambulancias del Ib-Salut. Los efectivos han atendido a siete personas que habían sufrido lesiones de carácter leve en la colisión.
Tres de las víctimas han sido trasladadas en ambulancia a los hospitales de Llevant y de Manacor, mientras los otros cuatro solo han necesitado asistencia in situ.
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