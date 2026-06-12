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Siete heridos en un accidente entre un camión y cuatro coches en Son Servera

Tres de los afectados han sido trasladados a diferentes hospitales, aunque su estado no es grave

Imagen de archivo de una de las ambulancias actuales del SAMU 061.

Imagen de archivo de una de las ambulancias actuales del SAMU 061. / IB-SALUT

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Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Siete personas han resultado heridas en un accidente entre un camión y cuatro coches en Son Servera. Tres de los afectados han sido trasladados a centros hospitalarios, aunque en principio su estado no es grave, y el resto solo han precisado asistencia en el lugar. La Guardia Civil investiga las causas del siniestro.

El accidente, según informa el 061, ha ocurrido a las cuatro y cuarto de la tarde en el kilómetro 7 de la carretera MA-4030, que une Son Servera y Sant Llorenç. Al lugar han acudido tres ambulancias del Ib-Salut. Los efectivos han atendido a siete personas que habían sufrido lesiones de carácter leve en la colisión.

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Tres de las víctimas han sido trasladadas en ambulancia a los hospitales de Llevant y de Manacor, mientras los otros cuatro solo han necesitado asistencia in situ.

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