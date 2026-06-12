Shane Levy, presidente de la comunidad del edificio incendiado de Magaluf: "Los bomberos nos han dicho que hay gases tóxicos y no podremos entrar hasta el lunes"

"Los bomberos han entrado con un medidor y nos han dicho que no podremos volver a casa hasta el lunes por la presencia de gases tóxicos". Con estas palabras, Shane Levy, el presidente de la comunidad de vecinos del edificio Trianon II de Magaluf, donde la madrugada del jueves fallecieron un hombre y una mujer en un incendio, confirmaba que los residentes no podrán regresar al domicilio. La única excepción se ha efectuado la tarde de este viernes. Los residentes se han adentrado en los inmuebles de manera efímera, acompañado por Bombers de Mallorca para recoger enseres de primera necesidad mientras permanecen alojados en hoteles o en casas de familiares y amigos.

Los vecinos del edificio Trianon II han vuelto a la puerta del edificio Trianon II en la mañana de este viernes. También han realizado un minuto de silencio en recuerdo del hombre y la mujer fallecidos en el incendio declarado la madrugada del jueves. Los cadáveres fueron encontrados cuando trataban de escapar por las escaleras. Al partir del tercer piso, todo el inmueble estaba entonces inundado por el humo. Solo los residentes de las plantas inferiores pudieron salir por sus propios medios sin tener que esperar a ser rescatados por los bomberos.

"No tenemos luz, ni agua ni ascensor. Todas las casas están inundadas. Están inhabitables", recalcaba el presidente de la comunidad de vecinos. Las esperanzas de los vecinos de que podrían regresar a sus domicilios en un corto periodo de tiempo se volatilizaron. La única excepción se ha hecho la tarde de este viernes. Al adentrarse los residentes en las viviendas, acompañados por Bombers de Mallorca, para recoger los enseres de primera necesidad.

Algunos vecinos también se han quejado de que tienen que abonar por adelantado la estancia forzosa en hoteles, al no tener otro lugar donde poder pernoctar. A la espera de que el Ayuntamiento de Calvià se lo reembolse. Mientras, el alcalde del municipio, Juan Antonio Amengual que los residentes no tienen por qué preocuparse. "El fin de semana lo tienen cubierto". Otro problema añadido es que hay viviendas vacías con las puertas rotas, al fracturarlas los bomberos para comprobar si había alguien dentro, y sus propietarios residen en el extranjero. Una vez que se levante el precinto el lunes, estos domicilios quedan expuestos a posibles robos.

"El peor día de mi vida"

"Ha sido horrible, catastrófico. El peor día de mi vivida". Así definía la pesadilla vivida durante el incendio del edificio Trianon II Victoria Lázaro, vecina del inmueble. No obstante también expresaba su agradecimiento a la Policía Local de Calvià y a la Guardia Civil por alertarla del fuego, a los bomberos y a las asistencias sanitarias por el trato dispensado durante el siniestro declarado en el edificio. Mientras que la vecina que estaba más grave, con intoxicación por inhalación de humo, fue trasladada a Son Llàtzer después de ser tratada en la cámara hiperbárica de la Clínica Juaneda para eliminar el monóxido de carbono de su sangre.

Por su parte, efectivos del Servicio Criminalístico de la Guardia Civil se han desplazado la mañana de este viernes para realizar una primera inspección. Su trabajo se ha centrado en analizar los vestigios para tratar de reconstruir cómo se inició el incendio y el recorrido que realizó el fuego por el interior del edificio. Hasta el momento, la principal hipótesis que se baraja es que el incendio se inició al producirse un fallo en una nevera y esta comenzó a arder.