Delincuencia
La Policía Nacional detiene a tres hombres por difundir material pedófilo en Palma
Los agentes han descubierto unos 20.000 archivos de pornografía infantil
La Policía Nacional ha detenido en Palma, en distintos operativos policiales independientes entre ellos, a tres personas acusadas de poseer y distribuir miles de archivos audiovisuales con material pedófilo. La última de las detenciones se practicó el pasado jueves tras una investigación que comenzó en Madrid, a raíz de una petición del grupo de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia.
Una de las operaciones comenzó con un cómputo inicial de 151 archivos descargados y a la vez distribuidos por un individuo que, tras varias pesquisas, pudo ser localizado. La Policía Nacional practicó un registro por orden judicial y le intervino el ordenador portátil, cuatro discos duros y dos cámaras simuladas de grabación de vídeo, con una gran cantidad de material pedófilo de menores.
La segunda operación comenzó después de que la Policía Nacional detectara que se habían descargado y distribuido 20 archivos por parte de una persona. Una vez localizado el domicilio del sospechoso y practicado otro registro, la Policía Nacional contabilizó unos 18.000 archivos.
La última operación se desarrolló tras la detección de 34 archivos descargados y distribuidos. En esta ocasión, el registro se llevó a cabo pese a la falta de colaboración del investigado, que puso todo tipo de excusas, hasta que los agentes pudieron localizar varios discos duros y un ordenador portátil, con 1.500 archivos de material pedófilo tanto de foto como de vídeo.
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