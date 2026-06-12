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Los pacientes del Hospital de Manacor que fueron reubicados por el incendio regresan a sus habitaciones

La humareda que provocó el fuego obligó a realojar a 13 personas

Incendio en el hospital de Manacor

Incendio en el hospital de Manacor / S. Sansó

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EP

Palma

El Hospital de Manacor ha vuelto a la normalidad tras el pequeño incendio originado este jueves en el centro y reubicará a los 13 pacientes que han dormido en otras habitaciones por motivos de seguridad. Fuentes hospitalarias han explicado que la zona afectada se está ventilando y que, a lo largo de este viernes, los pacientes que fueron reubicados, siete mujeres, dos bebés y cuatro niños, podrán regresar.

El gerente del Hospital de Manacor, Ignasi Casas, ha explicado que este viernes se finalizará la reubicación de los pacientes, puesto que la zona de la planta afectada ya ha sido ventilada y no presenta olor a humo. En este sentido, ha indicado que estos pacientes han pasado la noche en otra unidad y está previsto que a lo largo de esta mañana regresen a sus habitaciones.

Según el gerente, el día ha comenzado dando información al personal del centro hospitalario sobre la situación para restablecer la normalidad. Igualmente, Casas ha destacado la labor y calma de los profesionales cuando se originó el incendio, así como la rápida actuación de los Bomberos de Mallorca, de la Policía Local y de la Policía Nacional.

El incidente se inició en la tarde del jueves y obligó, por precaución, a desalojar dos áreas y a reubicar a varios pacientes. Fuentes hospitalarias y del IbSalut confirmaron que el fuego se desató en el interior del centro hospitalario. Aunque las primeras hipótesis apuntaban a que se habría producido en una cocina, finalmente se ha determinado que las llamas se han originado como consecuencia del trabajo de un operario.

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Se encontraba en una sala de calderas manipulando una radial cuando una chispa ha provocado un pequeño incendio que, pese a que ha sido sofocado rápidamente por los Bomberos de Mallorca, ha generado una espesa humareda. Ahora, se evaluarán los daños ocasionados y las causas del origen del fuego.

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