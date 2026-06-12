Tragedia en Calvià
Minuto de silencio ante el Ayuntamiento de Calvià por las víctimas del incendio de Magaluf
Prohens agradece "la rápida y coordinada respuesta" de los servicios de emergencias
Autoridades y representantes de los cuerpos policiales y de emergencias se han concentrado este mediodía frente al Ayuntamiento de Calvià para un minuto de silencio en señal de duelo por los dos muertos en el incendio en el bloque de viviendas de Magaluf.
El minuto de silencio ha congregado a la presidenta balear, Marga Prohens, al del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, al alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, y al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, entre otras autoridades y representantes de partidos políticos, de los cuerpos policiales y de emergencias.
El incendio se declaró sobre las 5.20 horas en la tercera planta de un inmueble de nueve pisos, el Trianon II, y el humo se extendió a las alturas superiores afectando a todos los residentes.
Como consecuencia de las llamas, en el incendio falleció un hombre de 58 años de nacionalidad argentina y una mujer pendiente de identificación, mientras que otras cuatro personas requirieron de atención hospitalaria, de las que tres han sido ya dadas de alta.
Además de los atendidos en los hospitales, los sanitarios desplazados hasta el lugar trataron in situ por inhalación de humo a 15 vecinos y a 8 bomberos.
En declaraciones a la prensa, Prohens ha querido enviar un "abrazo a todas las familias y conocidos" de las dos víctimas mortales y desear una pronta recuperación a la mujer que permanece ingresada por quemaduras de primer grado e inhalación de monóxido de carbono, si bien está estable y fuera de peligro.
La presidenta del Govern ha agradecido "una vez más la rápida y coordinada respuesta" de los servicios de emergencia, que "volvieron a dar lo mejor de ellos mismos", salvaron vidas y "evitaron una tragedia mucho mayor".
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