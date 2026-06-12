Tragedia en Calvià
La Guardia Civil inspecciona el apartamento donde comenzó el incendio en Magaluf en busca de pruebas
Los agentes siguen a la espera de identificar plenamente a los dos fallecidos, un argentino de 58 años y una británica de 68
Una anciana que sufrió quemaduras e intoxicación sigue hospitalizada pero fuera de peligro
Especialistas del Servicio de Criminalística (Secrim) de la Guardia Civil han empezado hoy a recoger pruebas en el apartamento donde ayer de madrugada se declaró el incendio en el que murieron dos personas en Magaluf (Calvià). Los investigadores han comenzado la inspección técnico ocular, que según explican fuentes policiales se prolongarán durante varios días. Los agentes tienen previsto llevar a cabo un minucioso análisis de la escena para determinar el punto exacto en el que se inició el fuego. La principal hipótesis, basada en las declaraciones del morador de la vivienda, apuntan a un problema en la nevera, aunque no está claro si por un fallo eléctrico en el aparato o por una sobrecarga en el enchufe.
La Guardia Civil sigue trabajando además para identificar plenamente a las dos personas fallecidas, cuyos cadáveres fueron hallados en los pasillos de la novena planta del edificio. Al parecer, ambos murieron intoxicados por la densa humareda cuando trataban de escapar del incendio. Los agentes apuntan a que se trata de un hombre argentino de 58 años y una mujer británica de 68, residentes en diferentes apartamentos del inmueble. Los investigadores están a la espera de poder certificar su identidad a través del cotejo de huellas dactilares, del ADN o con la ayuda de algún familiar suyo.
Mientras tanto, en el Ayuntamiento de Calvià se ha guardado a mediodía un minuto de silencio en memoria de las dos víctimas. A las puertas del consistorio se han congregado la presidenta del Govern, Marga Prohens, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, y el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, entre otras autoridades y representantes de partidos políticos, de los cuerpos policiales y de emergencias. Prohens ha enviado un "abrazo a todas las familias y conocidos" de los dos fallecidos. La presidenta del Govern ha agradecido "una vez más la rápida y coordinada respuesta" de los servicios de emergencia, que "volvieron a dar lo mejor de ellos mismos", salvaron vidas y "evitaron una tragedia mucho mayor".
El incendio se declaró a las 05.23 horas del jueves, cuando una llamada del 112 alertó de un fuego en la tercera planta del edificio Trianon II, en el número 18 de la calle Martín Ros García de Magaluf (Calvià). Apenas dos minutos después la primera unidad de la Policía Local llegó al lugar, según ha informado hoy el Ayuntamiento, y constató que era imposible acceder al interior por la gran acumulación de humo. A las 05.37 horas llegó la primera dotación de los Bombers de Mallorca.
Según el balance municipal, los efectivos sanitarios atendieron a 29 personas de entre 16 y 78 años. De ellos, 25 fueron dadas de alta in situ y las otras cuatro tuvieron que ser derivadas a centros hospitalarios. Todos recibieron el alta el mismo día, excepto una mujer de 77 años que sufrió quemaduras de primer grado y resultó intoxicada por inhalación de monóxido de carbono. El último parte médico señala que se encuentra estable y ya fuera de peligro, por lo que podría recibir también el alta en las próximas horas.
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