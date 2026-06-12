Detienen a un empresario por tener a empleados sin contrato ni permiso de trabajo en un restaurante del centro de Palma
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores tras detectar que tenía a "varios" empleados sin contrato ni permiso de trabajo en un establecimiento de restauración del centro de la ciudad.
Según ha informado la Policía en un comunicado, los trabajadores realizaban labores de atención al público, manipulación de alimentos y cocina en un local de restauración.
Tras las gestiones practicadas y la toma de declaración a varios trabajadores, los investigadores constataron la reiteración de la conducta, por lo que procedieron a la detención del responsable del establecimiento.
La Policía ha recordado que desarrolla actuaciones de control e inspección para prevenir situaciones de explotación laboral y combatir la contratación irregular de ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular. Estas actuaciones forman parte de los dispositivos de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) en sectores considerados sensibles.
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