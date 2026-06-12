Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio MagalufZapatero ImputadoYate Estrellado FormenteraRCD Mallorca: DemichelisCheque canguro
instagramlinkedin

Detienen a un empresario por tener a empleados sin contrato ni permiso de trabajo en un restaurante del centro de Palma

Policía Nacional en una imagen de archivo

Policía Nacional en una imagen de archivo / POLICÍA NACIONAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

PALMA

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores tras detectar que tenía a "varios" empleados sin contrato ni permiso de trabajo en un establecimiento de restauración del centro de la ciudad.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los trabajadores realizaban labores de atención al público, manipulación de alimentos y cocina en un local de restauración.

Tras las gestiones practicadas y la toma de declaración a varios trabajadores, los investigadores constataron la reiteración de la conducta, por lo que procedieron a la detención del responsable del establecimiento.

Noticias relacionadas

La Policía ha recordado que desarrolla actuaciones de control e inspección para prevenir situaciones de explotación laboral y combatir la contratación irregular de ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular. Estas actuaciones forman parte de los dispositivos de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) en sectores considerados sensibles.

TEMAS

  • Sucesos en Mallorca
  • Restauración
  • explotación laboral
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Baleares se tiñe de azul: el proyecto Openred demuestra que la radiación en las islas es 'mínima
  2. Desalojan a 25 personas por un incendio en el hospital de Manacor
  3. Mueren dos personas en un incendio en un bloque de viviendas de Magaluf
  4. Sant Joan será festivo en nueve municipios de Mallorca: consulta dónde no se trabaja el 24 de junio
  5. Los fallecidos en el incendio de Magaluf son un hombre argentino de 58 años y una mujer todavía sin identificar
  6. Juzgan a una vecina de Palma por delito electoral: “No sabía que había llegado una citación a casa, mi hija pequeña la recibió y no me lo dijo”
  7. Estos son los municipios de Mallorca donde se han detectado los niveles más altos de radiación
  8. Sorpresa entre los vecinos de Palma: Etihad instala una caseta para tomar cafés y promocionar su primer vuelo a Mallorca

Detienen a un empresario por tener a empleados sin contrato ni permiso de trabajo en un restaurante del centro de Palma

Detienen a un empresario por tener a empleados sin contrato ni permiso de trabajo en un restaurante del centro de Palma

La Policía Nacional detiene a tres hombres por difundir material pedófilo en Palma

La Policía Nacional detiene a tres hombres por difundir material pedófilo en Palma

Tres detenidos por cinco atracos a punta de cuchillo en perfumerias de Palma y Marratxí

Tres detenidos por cinco atracos a punta de cuchillo en perfumerias de Palma y Marratxí

Minuto de silencio ante el Ayuntamiento de Calvià por las víctimas del incendio de Magaluf

Minuto de silencio ante el Ayuntamiento de Calvià por las víctimas del incendio de Magaluf

Los pacientes del Hospital de Manacor que fueron reubicados por el incendio regresan a sus habitaciones

Un yate se estrella contra un acantilado en Formentera

Sorpresa entre los bomberos de Palma porque el Consell no les avisó del incendio de Magaluf pese a estar a solo 15 minutos

Sorpresa entre los bomberos de Palma porque el Consell no les avisó del incendio de Magaluf pese a estar a solo 15 minutos

Bomberos y técnicos municipales inspeccionan el edificio que se incendió en Magaluf

Bomberos y técnicos municipales inspeccionan el edificio que se incendió en Magaluf
Tracking Pixel Contents