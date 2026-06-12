Un conductor ebrio sin carné aparca mal una furgoneta en Palma y se pone a dormir dentro

La Policía Local de Palma interceptó el pasado 6 de junio a un hombre de 46 años que se encontraba durmiendo ebrio al volante de una furgoneta mal aparcada en la calle Infanta Pau, quien además tenía el carné retirado por orden judicial, tras lo que ha quedado como investigado.

En un comunicado publicado este viernes, el cuerpo policial ha detallado que la actuación se inició cuando una patrulla de la Policía Comunitaria del distrito Este fue requerida en la vía pública por varios ciudadanos. Los testigos alertaban de la presencia de un vehículo mal estacionado en la calle Infanta Pau que ocupaba parte de la calzada con el motor encendido, en cuyo interior había un hombre durmiendo al volante.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron la furgoneta industrial y despertaron al conductor, un proceso que, según hicieron constar los actuantes, fue bastante costoso. Durante la identificación, los policías observaron que el individuo desprendía un fuerte olor a alcohol y presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Él mismo reconoció haber estacionado el vehículo instantes antes.

Ante tales indicios, se solicitó el apoyo de una dotación de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) equipada con etilómetro. Los agentes requirieron al conductor para que se sometiera a las pruebas de alcoholemia, advirtiéndole de forma reiterada de que su negativa podía ser constitutiva de delito. A pesar de las advertencias, el varón se negó a soplar de manera categórica. Al realizar las comprobaciones oportunas en las bases de datos policiales, la fuerza actuante descubrió que el investigado tenía en vigor una suspensión del permiso de conducir dictada por un Juzgado Penal, vigente hasta finales de agosto de 2026.

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Por todo ello, se informó al hombre de su condición de investigado no detenido y le citaron para la celebración de un juicio rápido en la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia. Asimismo, se le formuló una denuncia administrativa por estacionamiento indebido y su vehículo fue retirado por la grúa al depósito municipal.