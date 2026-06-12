Bomberos y técnicos municipales inspeccionan el edificio que se incendió en Magaluf

Técnicos del Ayuntamiento de Calvià y bomberos llevarán a cabo hoy una inspección exhaustiva del edificio donde ayer se declaró un incendio en el que murieron dos personas en Magaluf (Calvià). Los especialistas tienen previsto revisar a fondo la estructura para comprobar la magnitud de los daños y decidir si los vecinos desalojados pueden regresar a sus domicilios, según ha informado el Ayuntamiento. El inmueble quedó precintado tras el siniestro y 36 de los 44 moradores fueron realojados en hoteles de la zona, donde han pasado la noche.

El incendio comenzó en el apartamento 33 de la tercera planta, donde residían dos personas, y afectó también de forma severa a otras dos viviendas del piso superior y del inferior, habitados por cuatro personas cada uno de ellos. La Policía Judicial de la Guardia Civil ha precintado el piso en el que se iniciaron las llamas, que ha quedado arrasado e inhabitable, para preservar las evidencias que ayuden en la investigación. Las primeras pesquisas apuntan a un fallo en una nevera como origen del siniestro. En el edificio, ha añadido el consistorio, se mantiene un dispositivo de vigilancia permanente en la zona por parte de la Guardia Civil y la Policía Local, y en todo momento hay presente al menos una unidad policial para garantizar la seguridad.

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Tras la extinción de las llamas, los afectados pudieron acceder de forma controlada a sus viviendas para recoger los enseres mínimos y necesarios. Tras ser debidamente identificados, los vecinos entraron acompañados de un bombero y un agente de la Policía Local o de la Guardia Civil. Tras la recogida de sus pertenencias básicas, los afectados recibieron asistencia por parte de los servicios sociales municipales para cubrir sus necesidades habitacionales y de realojo.

El incendio se declaró a las 05.23 horas del jueves, cuando una llamada del 112 alertó de un fuego en la tercera planta del edificio Trianon II, en en el número 18 de la calle Martín Ros García de Magaluf (Calvià). Apenas dos minutos después la primera unidad de la Policía Local llegó al lugar, según informa el Ayuntamiento, y constató que era imposible acceder al interior por la gran acumulación de humo. A las 05.37 horas llegó la primera dotación de los Bombers de Mallorca.

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Según el balance municipal, los efectivos sanitarios atendieron a 29 personas de entre 16 y 78 años. De ellos, 25 fueron dadas de alta in situ y las otras cuatro tuvieron que ser derivadas a centros hospitalarios.