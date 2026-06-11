Tres detenidos por robos en coches en un mirador de Banyalbufar

La Guardia Civil de Esporles ha detenido a dos hombres y una mujer como presuntos autores de nueve robos cometidos en vehículos en el mirador de es Verger, en Banyalbufar. Estos arrestos se suman a la captura de otro hombre por hechos similares llevada a cabo por el instituto armado a principios de mes.

Los investigadores habían detectado un aumento en los robos cometidos en interior de vehículos de turistas que acudían a visitar el mirador, por lo que iniciaron las pesquisas para esclarecer la autoría. Los cuatro detenidos formaban dos grupos diferentes de dos personas cada uno y estan acusados por el momento de la comisión de nueve robos en interior de vehículos.

Durante las pesquisas, los agentes consiguieron localizar una grabación de uno de estos robos, realizada por un vehículo de alta gama con cámara de seguridad que estaba estacionado al lado de un coche en el que actuaron los acusados.Las imágenes habían sido difundidas entre vecinos de la localidad, lo que permitió identificar a dos de los autores.

Noticias relacionadas

Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de que este tipo de grabaciones sean puestas en conocimiento de los cuerpos policiales, lo cual pueden realizar con facilidad a través de la aplicación Alertcops.