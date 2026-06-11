Un total de 36 vecinos desalojados por el incendio del bloque de apartamentos de Magaluf donde han muerto dos personas, han sido hospedados en hoteles de Calvià

El incendio desatado la madrugada de este jueves en el bloque de apartamentos Trianon 2 de Magaluf ha obligado a precintar todo el edificio hasta que este viernes el arquitecto municipal, acompañado de bombers de Mallorca, haga una minuciosa inspección para valorar el alcance de los daños causados por el fuego y determinar sin la estructura ha resultado dañada. Al no tener un sitio donde hospedarse, un total de 36 residentes en el edificio Trianon 2 afectados por el fuego han sido realojados en hoteles de Calvià. El alcalde del municipio, Juan Antonio Amengual, ha expresado su agradecimiento a estos hoteleros por realojar a los afectados. El siniestro se ha saldado con dos fallecidos y 28 heridos, 27 leves y uno menos grave.

El fuego se inició sobre las cinco de la madrugada en un tercer piso del bloque de apartamentos Trianon 2, situado en el número 18 de la calle Martín Ros García, a escasos metros de la calle Punta Ballena del núcleo turístico Magaluf de Calvià. Un hombre de 58 años, de nacionalidad argentina, y una mujer sin identificar han fallecido en el incendio , Al parecer, un vecino ha intentado sofocar las llamas en una nevera sin éxito, que había comenzado a arder, y todo el edificio ha quedado inundado por el humo.

Hasta el lugar se han desplazado numerosas dotaciones de Bombers de Mallorca, efectivos de la Guardia Civil y agentes de la Policía Local de Calvià. También se han movilizado cuatro UVI móviles y tres ambulancias convencionales del Ib-salut. El personal sanitario ha atendido a 28 pacientes, de estos 27 estaban en estado leve y uno de carácter menos grave. Un total de dos afectados han sido trasladados a Son Espases y otros tantos a Son Llàtzer.

Efecto chimenea

La investigación de la Guardia Civil apunta a que las dos víctimas mortales habrían fallecido cuando estas trataban de bajar por la escalera del bloque de apartamentos cuanto esta se encontraba inundada por el humo debido al efecto chimenea. A través de los interfonos, los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil han instado a los residentes a que permanecieran en el interior de sus domicilios a la espera de ser rescatados.

Sobre las doce del mediodía, el incendio en el bloque de apartamentos Trianon 2 de Magaluf se ha declarado extinguido por completo. No obstante se desconoce por completo el alcance de las llamas y si estas han afectado a la estructura del edificio. Este viernes está previsto que el arquitecto municipal determinar si es viable él realojo total o parcial de los vecinos del bloque de apartamentos Trianon 2.