"Ha sido un incendio muy violento, el humo se extendido muy rápido y ha entrado en las viviendas"

El oficial jefe de los Bombers de Mallorca, Xisco Bonnín, ha explicado que el incendio en el que han muerto dos personas en Magaluf (Calvià) "ha sido bastante violento y potente" y que el principal problema ha sido la densa humareda que se ha dispersado por todo el inmueble. "La carga de fuego ha roto ventanas y puertas y el humo se ha extendido muy rápido por toda la escalera. Eso ha sido lo peor", ha detallado.

Bonnín ha explicado en el lugar del suceso que han recibo el primer aviso a las 5.20 horas de la madrugada de este jueves por un incendio declarado en la tercera planta de un edificio de nueve alturas en la calle Martín Ros García. "El incendio era bastante violento y bastante potente, nos ha costado poder acceder al edificio", ha contado. "Había gente dentro de las viviendas, supongo que durmiendo y hemos podido sacar a entre siete y nueve personas con intoxicaciones leves por inhalación de humo. Cuando hemos tenido el incendio más controlado hemos podido sacar a tres personas en estado grave, de las cuales dos han muerto", ha agregado Bonnín. Según las primeras pesquisas, las víctimas mortales han fallecido al quedar atrapadas por la densa humareda que ha generado el incendio.

FOTOS | Mueren dos personas en un incendio en un bloque de viviendas de Magaluf /

El máximo responsable de los Bombers de Mallorca ha detallado que varios de los moradores han sido confinados en sus viviendas para evitar riesgos. "Hay gente dentro del edificio en zonas seguras y estamos trabajando para evacuarlos de forma segura y rematar el incendio", ha señalado. Bonnín ha precisado que "la mayor causa de víctimas es el humo". "El incendio ha sido muy violento. La carga de fuego ha roto ventanas y la puerta de la vivienda se ha venido abajo. Eso ha hecho que el humo se extendiera muy rápido por toda la escalera y que entrara en las viviendas e incluso por la fachada. Eso ha sido lo peor", ha explicado.

En estos casos, ha dicho, "lo que hay que intentar es ir a punto de la vivienda en el que creas que al incendio le costará llegar y, sobre todo, no salir por la escalera". "Aunque creas que puedes salir, el humo, en muy poco tiempo, te bloquea", ha añadido.

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El director insular de emergencias, Joan Fornàs, ha agradecido el "espectacular" trabajo de bomberos y policías y ha destacado la magnitud del incendio. "Hay bomberos que se han tenido que poner tres equipos de respiración para entrar y han sacado a las personas muy rápido", ha contado. "El incendio ha sido muy violento, con mucha carga de fuego y el humo ha hecho efecto chimenea y ha afectado a todas las viviendas", ha añadido.