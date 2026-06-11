La Policía Local de Palma interviene 11 puntos de venta ambulante ilegal
La Policía Local de Palma ha intensificado la lucha contra la venta ambulante ilegal con varios dispositivos desarrollados en la Playa de Palma y la zona de s'Hort del Rei, que se han saldado con la intervención de once puntos de venta ambulante.
Además, los agentes han detenido a dos personas por presuntos delitos de atentado y resistencia a la autoridad.
Según ha informado el Ayuntamiento de Palma, ambos operativos se llevaron a cabo el pasado lunes con ocasión de las actuaciones ordinarias de vigilancia y control que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad y que, durante la temporada turística, cuentan con un refuerzo especial de efectivos.
La primera actuación tuvo lugar a las 12.30 horas en primera línea de la Playa de Palma, a la altura de la calle Misión de San Diego.
Como resultado de esta intervención, los agentes intervinieron seis puntos de venta ambulante ilegal y confiscaron abundante mercancía destinada a su comercialización ilícita, y fueron detenidas dos personas por presuntos delitos de atentado y resistencia a la autoridad.
Posteriormente, a las 14.30 horas, se desarrolló un segundo dispositivo en la zona de s'Hort del Rei, en el centro de Palma, en el Parc de la Mar y la calle Sant Miquel.
Esta actuación permitió intervenir otros cinco puntos de venta ambulante ilegal y el material falso.
Finalmente, a las 16 horas los agentes realizaron una nueva inspección en la zona de la calle Pare Bartomeu Salvà, en la Playa de Palma, donde comprobaron que no había presencia de vendedores ambulantes en el tramo horario inspeccionado.
Estos dispositivos forman parte de la estrategia municipal para combatir la venta ambulante ilegal y proteger el comercio local, en cumplimiento de lo establecido en la ordenanza para el fomento de la convivencia cívica.
El Consistorio destaca que durante la temporada estival se refuerzan los recursos humanos destinados a estas labores de vigilancia coincidiendo con el incremento de la actividad turística y la presencia de vendedores ambulantes en las zonas más frecuentadas de la ciudad.
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