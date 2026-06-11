El Ico se hizo cortes en los brazos con una cuchilla tras consumir cocaína y heroína

El Ico se hizo cortes en los brazos con una cuchilla al sufrir "un ataque de nervios" tras consumir grandes cantidades de cocaína y heroína en Son Banya, según explicó el mismo después de ser detenido. De ahí la sangre que cubría su cuerpo cuando anteayer se presentó, sin camiseta y con una pistola en la mano, en el área de Urgencias de Son Llàtzer. "¡Me voy a pegar un tiro!", gritó mientras enseñaba las balas que había en el cargador. El pánico fue inmediato: los trabajadores corrieron a esconderse y los vigilantes de seguridad llamaron a la Policía. Estuvo allí apenas dos minutos y se fue por donde había venido. Los agentes lo encontraron en Son Banya y lo capturaron tras una persecución en coche. En Son Espases le dieron varios puntos de sutura por las heridas sufridas en los brazos, y por la tarde quedó en libertad sin medidas cautelares por orden judicial. Con esta detención por tenencia ilícita de armas, desórdenes públicos y conducción sin carné suma ya 33 arrestos a sus 40 años recién cumplidos.

La noche en Son Banya fue movida. A las dos de la madrugada, varias llamadas alertaron de que en la calle 4 del poblado se estaba produciendo una pelea y se habían escuchado disparos. La Policía Nacional acudió al lugar, pero los agentes no encontraron nada fuera de lo normal y nadie les pidió ayuda. No está claro si este supuesto altercado tiene relación con lo que pasó cuatro horas más tarde en Son Llàtzer, plasmado en un atestado del grupo de Atracos de la Policía Nacional al que ha tenido acceso este diario. A las 6.20 horas Francisco Tomás Fernández, el hijo de La Paca, llegó al hospital al volante de un Seat Altea rojo del año 2004. Iba semidesnudo, ensangrentado y llevaba en la boca un cigarrillo y en la mano derecha una pistola Blow Class. Es un arma detonadora sin capacidad de fuego real, pero eso entonces solo sabía, como mucho, el Ico.

Pánico en Urgencias

Las cámaras de seguridad de Son Llàtzer captaron cómo recorría la zona de Urgencias y se dirigía al mostrador de admisión. Los empleados, aterrorizados, se refugiaron dónde pudieron y avisaron a los vigilantes de seguridad. El Ico gritaba que iba a pegarse un tiro y sacó varias veces el cargador de la pistola para mostrar las balas que llevaba. No consta que pidiera ayuda por las heridas sangrantes que tenía en los brazos. Dio una vuelta y dos minutos después de su pavorosa llegada, se fue antes de que tres patrullas con seis policías llegaran al hospital. Los vigilantes les contaron que se había "ido a toda velocidad en un coche rojo".

La pistola incautada al Ico tras su detención en Son Banya. / DM

Los agentes, informados de los avisos que habían llegado esa noche por un incidente en Son Banya, se dirigieron allí en busca del fugitivo. Bingo. Un coche rojo se adentró a gran velocidad en el poblado. Le dieron el alto, pero el conductor aceleró y tuvieron que perseguirle. Consiguieron interceptarlo en la calle 4 y sacaron sus armas para ordenarle que saliera del vehículo con las manos en alto. Ahora sí, obedeció y quedó detenido. Los policías comprobaron que se trataba del hijo de La Paca y registraron el Seat Altea. En el asiento del copiloto encontraron la pistola "completamente ensangrentada". También comprobaron en las bases de datos que no tiene licencia de armas ni carné de conducir en vigor.

Cocaína y heroína

El Ico fue trasladado a Son Espases para ser atendido de las lesiones que tenía en los brazos. Los médicos que le atendieron comprobaron que tenía numerosas heridas incisopunzantes, como pequeñas puñaladas, en ambos brazos. Tuvieron que aplicarle puntos de sutura y él mismo explicó que todo era culpa de la droga. El hijo de la Paca narró que aquella noche había estado en Son Banya y que, como es habitual en él, consumió cocaína y heroína. Sufrió entonces "un ataque de nervios" que le llevó a hacerse numerosos cortes en los brazos con una cuchilla.

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Francisco Tomás Fernández se acogió a su derecho a no declarar ante los agentes del grupo de Atracos de la Policía Nacional y se negó a que le tomaran una muestra biológica para obtener su ADN. Tampoco quiso responder a ninguna pregunta cuando, ya por la tarde, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Palma. "¿Quién ha muerto? ¡Que no he matado a nadie!", dijo al ver los fotógrafos y cámaras de televisión que esperaban su llegada. Tras su comparecencia, el magistrado decretó su puesta en libertad sin ninguna medida cautelar.