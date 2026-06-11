Delincuencia
Un hombre se cuela en una casa, se esconde debajo de la cama y amenaza a los inquilinos con un revólver al ser sorprendido en Palma
El acusado, colombiano de 52 años, encañó al dueño de la vivienda con el arma
La Policía Local de Palma detuvo el pasado domingo de madrugada a un hombre colombiano de 52 años que se coló en una casa y amenazó a los inquilinos con un revólver al ser sorprendido. Está acusado de allanamiento de morada, amenazas y tenencia ilícita de armas.
Los hechos ocurrieron a las tres y media de la madrugada en una vivienda de la zona de Can Pastilla. Los moradores regresaron a su domicilio y descubrieron que las ventanas estaban semiabiertas y las luces encendidas. Contactaron entonces con el propietario del inmueble, que acudió al lugar. Tras revisar la casa y no encontrar a nadie, el dueño se marchó. Sin embargo, pocos minutos después, los inquilinos descubrieron que había un hombre escondido debajo de la cama del dormitorio principal.
Cuando uno de los inquilinos le recriminó su presencia, el acusado le amenazó apuntándole con un arma de fuego. La víctima huyó de la casa para llamar a emergencias y volvió a avisar al propietario, que regresó inmediatamente. Una patrulla de la Policía Local de Palma acudió al lugar y los agentes encontraron al inquilino en la calle. Segundos después, el dueño de la casa salió del inmueble con el sospechoso cogido del brazo. Otra patrulla se desplazó a la vivienda para custodiar y cachear al detenido, al que ya no encontraron el arma encima.
Al entrevistarse con los agentes, el dueño de la vivienda contó que, al entrar por segunda vez a la casa, había visto al arrestado con el revólver y había reconocido el arma como una de su propiedad que guardaba en un almacén adyacente, la cual no había echado en falta. Por ello, invitó al individuo a dejarla debajo de la cama y salir al exterior. Uno de los agentes accedió a la vivienda y recuperó el revólver de bajo calibre justo en el lugar indicado.
Tras recuperar el arma y escuchar los testimonios, los policías procedieron a la detención del hombre de 52 años. El arrestado fue trasladado a dependencias policiales y la Sala de Atestados instruyó las diligencias correspondientes. Asimismo, los agentes informaron al propietario de que se iniciarían las gestiones oportunas para comprobar la licencia y la procedencia del revólver intervenido. Finalmente, el detenido fue traspasado a la Policía Nacional para su puesta a disposición judicial.
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