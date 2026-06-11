Un fallo en una nevera, principal hipótesis del incendio en el que han muerto dos personas en Magaluf

Un fallo eléctrico en una nevera podría ser la causa del incendio que esta madrugada ha dejado dos muertos en Magaluf. El morador de la vivienda donde ha comenzado el fuego, en la segunda planta del edificio Trianon II, ha contado que ha descubierto las llamas y ha tratado de sofocarlas por sus propios medios. "Ha cogido agua y un extintor, pero no ha podido apagarlo", ha señalado Eduardo Sánchez, un vecino del primer piso de la finca. La Guardia Civil está a la espera de recabar testimonios y de poder entrar en la vivienda afectada para confirmar el origen del siniestro.

El incendio, que se ha iniciado sobre las cinco y cuarto de la madrugada, ha sorprendido a los vecinos durmiendo. Una mujer británica residente en la segunda planta del bloque de apartamentos ha explicado que le ha despertado la densa humareda que se ha extendido por la finca. "Hemos notado el humo y hemos salido corriendo", ha narrado.

También estaban durmiendo Jairo y Rafa, trabajadores de un hotel de la zona y residentes en el Trianon I, colindante al inmueble siniestrado. "Hemos empezado a oír gritos. Pensábamos que era jolgorio, porque en esta zona siempre hay gente de fiesta. Pero eran gritos desgarradores. Olía mucho a humo y al asomarnos a la ventana hemos visto el incendio", han contado.

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Las dos víctimas mortales, según fuentes de los servicios de emergencias, residían en diferentes viviendas del edificio, de nueve alturas. Las primeras pesquisas apuntan a que habrían fallecido intoxicados por la densa humareda cuando trataban de escapar del inmueble.