Tragedia en Calvià
Los fallecidos en el incendio de Magaluf son un hombre argentino de 58 años y una mujer todavía sin identificar
Cuatro personas han sido trasladadas a Son Llàtzer y Son Espases, dos de ellas en estado grave
El 061 ha atendido en el lugar a otros 23 afectados por inhalación de humo y golpes de calor, entre ellas ocho bomberos
Las dos víctimas mortales del incendio en Magaluf son un hombre argentino de 58 años y una mujer que todavía no ha podido ser identificada, según ha informado la Guardia Civil. Los fallecidos eran residentes en diferentes viviendas del edificio siniestrado.
Además, otras 27 personas han resultado afectadas de diversa consideración, informan fuentes del Ib-Salut. Cuatro de estas víctimas han sido trasladadas a los hospitales Son Espases y Son Llàtzer, dos de ellas en estado grave. Otros 15 perjudicados han sido asistidos y valorados en el hospital de campaña instalado en el lugar del siniestro por el humo que habían inhalado, sin que ninguno de ellos haya precisado ser hospitalizado.
Los servicios de emergencias han atendido también a ocho efectivos de los Bombers de Mallorca, con síntomas de intoxicación por inhalación de humo y golpes de calor por las altas temperaturas que se han registrado en el edificio durante los trabajos de extinción, han informado las mismas fuentes.
El incendio ha sido detectado a las cinco y cuarto de la madrugada en el tercer piso del edificio Trianon II, en el número 18 de la calle Martín Ros García de Magaluf (Calvià). Las primeras pesquisas apuntan a que un fallo en una nevera ha desencadenado el siniestro. El morador de esta vivienda ha tratado de sofocar las llamas con sus propios medios, pero no lo ha conseguido. El fuego y el humo se han extendido rápidamente.
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