El edificio anexo al que se ha incendiado en Magaluf ya fue desalojado por un fuego en 2007

El bloque Trianon I, situado junto al Trianon II en la calle Martín Ros García de Magaluf, que ha sufrido un incendio mortal este jueves, ya fue escenario hace casi dos décadas de otro fuego que obligó a desalojar a más de medio centenar de personas. Aquel suceso se produjo en abril de 2007 y afectó a una vivienda situada en una séptima planta.

Según la información publicada en aquel entonces, el fuego se declaró a primera hora de la mañana, alrededor de las siete, en un apartamento ocupado por una pareja de turistas británicos. Las primeras hipótesis apuntaban a que el origen pudo estar en una freidora.

FOTOS | Mueren dos personas en un incendio en un bloque de viviendas de Magaluf / B.RAMON

Los dos ocupantes, según se publicó cuando sucedieron los hechos, consiguieron abandonar el apartamento por sus propios medios, pero las llamas se propagaron rápidamente por el interior del piso y provocaron una importante humareda, lo que generó alarma entre los residentes del inmueble. La Policía Local de Calvià intervino para ordenar la evacuación preventiva del bloque.

El operativo fue de consideración y movilizó a efectivos de los Bomberos del Consell, que desplazaron varios vehículos desde el parque de Santa Ponça, además de un vehículo de los Bomberos de Palma. Los equipos tuvieron que acceder al apartamento con equipos de respiración debido a la acumulación de humo.

Cuando los bomberos entraron en la vivienda, el fuego ya había causado daños muy graves. El apartamento quedó completamente calcinado, con afectación en el pasillo, el dormitorio, el salón y la cocina.

Trianon I

El Trianon I y el II están situados en primera línea de Magaluf, en la calle Martín Ros García. El Trianon I, que es el edificio que se incendió en 2007, cuenta con su propia página web, en la que se explica que su comunidad es "verdaderamente internacional, con propietarios y arrendatarios de larga duración procedentes de casi todos los países de Europa".