Declarado un incendio en el hospital de Manacor

Un incendio declarado esta tarde en el hospital de Manacor está provocando el desalojo de varias de las zonas del recinto, según han confirmado fuentes de los servicios de emergencias. Las llamas, que al parecer han comenzado en la cocina, han generado una densa humareda que se ha extendido por las inmediaciones del edificio.

El fuego ha comenzado poco después de las cinco de la tarde. Dotaciones de los Bombers de Mallorca y patrullas de la Policía Local y la Policía Nacional se han desplegado por la zona.

Según las fuentes consultadas, las llamas han comenzado en la zona la cocina.

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