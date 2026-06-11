Dan de alta a tres heridos en el incendio de Magaluf y tratan por quemaduras la cuarta

Tres de las cuatro personas heridas este jueves en el incendio de un bloque de viviendas en Magaluf han sido dadas de alta mientras que la cuarta, una mujer británica de 77 años, ha sido trasladada con quemaduras de primer grado a la clínica Juaneda de Palma para ser tratada en una cámara hiperbárica.

Según ha informado el Servicio de Salud de Baleares, han recibido el alta médica los dos afectados que fueron trasladados al hospital Son Espases y uno de los que se derivaron de urgencia al hospital Son Llàtzer, donde también ingresó en primera instancia la herida por quemaduras.

En el incendio del edificio de apartamentos Trianon II han fallecido un hombre de 58 años de nacionalidad argentina y una mujer, pendiente de identificación.

El fuego se declaró sobre las 5.20 horas en la tercera planta de un inmueble de nueve pisos y el humo se extendió rápidamente a las alturas superiores afectando a todos los residentes.

DM

Además de los atendidos en los hospitales, los sanitarios desplazados hasta el lugar trataron in situ por inhalación de humo a 15 vecinos y a 8 bomberos.

El municipio de Calvià ha declarado dos días de luto oficial por un suceso que se produce en el arranque de la temporada en una de las principales zonas turísticas de Mallorca.