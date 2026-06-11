Buscan a un menor de 15 años desaparecido desde este jueves en Sant Elm

La Asociación SOS Desaparecidos ha alertado de la desaparición de un menor de 15 años en Sant Elm (Andratx, Mallorca).

El chico, que fue visto por última vez este mismo jueves, responde al nombre de Kin A.M.

Según la información facilitada por la asociación, mide 1,80 metros de altura, es de complexión delgada, pelo castaño y ojos azules.

Noticias relacionadas

Cualquier información acerca de su paradero puede ser comunicada a la Policía Nacional (091), la Guardia Civil (062), los servicios de emergencias (112) o al teléfono habilitado por SOS Desaparecidos, el 868 286 726.