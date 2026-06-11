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Armengol muestra su apoyo a las familias de las víctimas del incendio de Magaluf

FOTOS | Mueren dos personas en un incendio en un bloque de viviendas de Magaluf

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EP

Palma

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, se encuentra siguiendo "con mucha preocupación" las consecuencias del trágico incendio en el edificio Trianón de Calvià y ha mostrado su apoyo a las familias de las víctimas.

En su cuenta en la red social X, la expresidenta del Govern balear ha recordado que este suceso ha costado la vida a dos personas y ha dejado a otras muchas heridas, entre ellas varios bomberos.

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"Todo mi cariño y mi apoyo a las familias de las víctimas, a las personas heridas y a todos los vecinos afectados por esta tragedia. Gracias a los servicios de emergencia por su rápida actuación, su profesionalidad y su dedicación en unos momentos tan difíciles", ha declarado.

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