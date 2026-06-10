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Policías locales salvan a un turista que se había ahogado en la piscina de un hotel de la Playa de Palma

Los agentes y el socorrista practicaron las maniobras de resucitación a la víctima hasta que llegó la ambulancia

Los sanitarios atienden al joven ahogado en la piscina del hotel.

Los sanitarios atienden al joven ahogado en la piscina del hotel. / Policía Local de Palma

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Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Policía Local de Palma reanimaron ayer, junto a un socorrista, a un turista alemán de 26 años que había sido rescatado en parada cardiaca de una piscina de la Playa de Palma. Los policías lograron que la víctima recuperara el pulso antes de la llegada de la ambulancia.

Según informan desde la Policía Local, el incidente ocurrió sobre las siete de la tarde de ayer en la piscina de un hotel de la Playa de Palma. La central del 092 recibió el aviso de que un turista había sido rescatado del agua en muy mal estado, y difundió un aviso de urgencia para que las patrullas más cercanas acudieran al lugar.

Una dotación que forma parte del dispositivo especial Setur (Seguridad Turística) encontró en el lugar a la víctima, un joven alemán de 26 años, que era atendido por el socorrista de la piscina. Estaba inconsciente, no respiraba y tenía una coloración azulada. Los agentes apartaron a los testigos que le rodeaba y durante quince minutos realizaron, junto al socorrista, las maniobras de reanimación.

La ambulancia y coches de la Policía Local, frente al hotel.

La ambulancia y coches de la Policía Local, frente al hotel. / Policía Local de Palma

Al mismo tiempo, otras patrullas policiales llevaron un desfibrilador (DESA), que evaluó las constantes vitales del joven sin que fuera necesario realizarle la descarga. Los agentes continuaron las maniobras de resucitación hasta que llegó una ambulancia del 061. En ese momento el joven ya había recuperado el pulso y la respiración.

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La dotación de la ambulancia asumió entonces la asistencia y trasladó al joven al hospital de Son Espases,

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