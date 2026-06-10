La Paca afronta la semana que viene su último juicio: le piden cinco años de cárcel por abastecer de droga a Son Banya

A sus 71 años recién cumplidos, la Paca, madre de el Ico, afrontará la próxima semana el último juicio que tiene pendiente. La antaño poderosa jefa del narcotráfico en Son Banya se sentará el martes en el banquillo de la Audiencia de Palma, en la vista previa de un macrojuicio con 45 acusados, presuntos miembros de una organización que distribuía grandes cantidades de droga desde distintos puntos del poblado. Para Francisca Cortés Picazo la Fiscalía solicita una condena de cinco años de prisión, lo que supondría volver a la cárcel tras una breve temporada en libertad.

La Audiencia de Palma celebrará el martes la vista previa contra 45 acusados, entre ellos la Paca y varios familiares, para los que la Fiscalía reclama un total de 239 años de prisión. Según el escrito de acusación, integraban una gran organización que se dedicaba a la importación en Mallorca de grandes cantidades de droga, que luego se vendían en distintos puntos de Son Banya y en otros lugares de Mallorca. En este entramado la Fiscalía otorga a la Paca un papel secundario. Se dedicaría a abastecer a uno de sus sobrinos cuando se quedaba sin mercancía.