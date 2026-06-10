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Un ladrón ataca con una navaja al hombre que le sorprendió en su casa en Playa de Palma

El delincuente fue retenido por varios testigos hasta la llegada de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional en Palma.

Agentes de la Policía Nacional en Palma. / CNP

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Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Policía Nacional arrestó el pasado sábado a un ciudadano español que presuntamente atacó con una navaja a un hombre que le sorprendió cuando se disponía a entrar en su domicilio en la Playa de Palma, al parecer con la intención de cometer un robo. El delincuente fue retenido por varios vecinos hasta la llegada de las dotaciones policiales.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado. Un vecino de la Playa de Palma se disponía a cerrar las ventanas y persianas de su casa cuando se percató de que había alguien en el jardín. Este individuo llevaba una toalla enrollada en una mano y, al parecer, se disponía a romper el cristal de una ventana para entrar. El propietario de la casa salió y se enfrentó al intruso, que trató de huir a la carrera.

El dueño de la casa salió tras él y le agarró, pero en ese momento el delincuente sacó una navaja e hizo ademán de clavársela. Finalmente consiguió reducirle con ayuda de otros vecinos, y juntos le retuvieron hasta que llegó una patrulla de la Policía Nacional.

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El sospechoso quedó detenido como presunto autor de los delitos de allanamiento de morada y amenazas.

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