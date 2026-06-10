El Ico queda en libertad sin medidas cautelares tras ser detenido por exhibir una pistola en Son Llàtzer

Francisco Tomás Fernández Cortés, de 40 años y alias el Ico, hijo de la Paca, que en su día fue considerada una de las principales narcotraficantes de Son Banya, quedó en libertad con cargos pero sin medidas cautelares tras prestar declaración el martes por la tarde en el juzgado de guardia de Palma. El Ico había sido detenido esa madrugada tras protagonizar un altercado en las urgencias del hospital de Son Llátzer, donde irrumpió con heridas en los brazos y una pistola en la mano gritando: "¡Me voy a pegar un tiro!".

El Ico fue detenido por la Policía Nacional tras una persecución en Son Banya, y ayer por la tarde fue puesto a disposición judicial. Llegó al juzgado custodiado por la Policía y con los antebrazos vendados. Se encaró a los fotógrafos que le esperaban y gritó: "¿Quién ha muerto? ¡Que no he matado a nadie, que era una pistola simulada!". Horas después, tras prestar declaración en el juzgado, quedó en libertad sin medidas cautelares.

En el momento de su detención la Policía encontró en su coche una pistola detonadora manchada de sangre. El arma original no tendría capacidad de fuego real, aunque la Policía tenía que examinarla para determinar si había sido modificada.