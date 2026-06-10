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Detienen a un ladrón en un autobús en Playa de Muro por robar el móvil a una mujer en Can Picafort

La geolocalización del terminal fue clave para dar con el delincuente y recuperar el dispositivo

Un agente de la Guardia Civil de vigilancia en Mallorca.

Un agente de la Guardia Civil de vigilancia en Mallorca. / GUARDIA CIVIL

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Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

La geolocalización de un móvil robado fue determinante para dar con el paradero del terminal y del ladrón en Mallorca. El delincuente fue sorprendido en un autobús en la Playa de Muro tras sustraerlo en Can Picafort. Agentes de la Guardia Civil detuvieron el lunes a este joven de 18 años, de origen magrebí, por un presunto delito de hurto. El dispositivo fue recuperado y devuelto a su legítima dueña.

La sustracción del móvil ocurrió el pasado domingo en Can Picafort. Al percatarse de que le había desaparecido el terminal, la dueña acudió al Puesto de la Guardia Civil de Santa Margalida para denunciar el supuesto robo de su dispositivo electrónico.

Al día siguiente, los agentes del Área de Investigación y patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil comprobaron que el sistema de geolocalización del móvil emitía una señal en una parada de autobús situada en la carretera de Artà y Alcúdia. A continuación se activaron diversos efectivos del instituto armado para interceptar el transporte público onde supuestamente había subido el ladrón del móvil.

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Finalmente, agentes de la Guardia Civil dieron el alto al autobús a su paso por la Playa de Muro. Durante la inspección, los efectivos del instituto armado dieron con el terminal de gama alta en posesión de un joven de 18 años, de origen magrebí. Este fue detenido en ese preciso instante por un presunto delito de hurto. El móvil fue devuelto a su legítima propietaria y el ladrón fue puesto el martes a disposición judicial en los Juzgados de Inca.

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