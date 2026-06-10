Condenado a cinco años de cárcel por intentar matar de una paliza a su novio en Manacor

Un hombre ha sido condenado a cinco años de prisión por intentar matar a su novio, al que propinó una paliza, en Manacor. El acusado ha reconocido en el juicio celebrado hoy en la Audiencia Provincial de Palma que dio numerosos puñetazos a su compañero sentimental, causándole graves lesiones en la cabeza, y se sentó sobre él aplastándole el pecho. El acusado tenía sus facultades mermadas por un trastorno de adicción cuando ocurrieron los hechos, por lo que se ha apreciado una eximente incompleta de alteración psíquica. El procesado se ha declarado, tras el acuerdo alcanzado entre su abogada y la fiscal, autor de un delito de intento de homicidio con las agravantes de parentesco y abuso de superioridad. Deberá indemnizar a la víctima con 38.154 euros por las lesiones y las secuelas. El tribunal ha dictado sentencia en el acto.

Los hechos ocurrieron el 10 de septiembre de 2024 en el domicilio de Manacor donde convivían los dos hombres. Hacia las cuatro de la madrugada, se produjo una discusión y el procesado dio varios puñetazos fuertes a su pareja en todo el cuerpo, la mayoría en la cabeza, la cara y el tórax. Cuando la víctima estaba ya en el suelo, se sentó violentamente sobre su pecho y le aplastó la zona torácica. El agresor aprovechó que su compañero no tenía capacidad para repeler el ataque por su delicado estado de salud.

Medicación

La víctima consiguió huir de la vivienda y acudió a la comisaría de la Policía Nacional de Manacor en busca de ayuda. Contó que su novio acababa de pegarle una paliza y los agentes pidieron la presencia urgente de una ambulancia. El perjudicado sangraba por la boca, la nariz y los oídos y fue trasladado a un hospital.

Los policías se dirigieron al domicilio de la pareja y encontraron al sospechoso en la calle, manchado de sangre. Al ser interrogado reconoció que había agredido a la víctima y dijo que la discusión se produjo porque le había cogido su medicación. Fue detenido y desde entonces permanece en prisión.

Lesiones y secuelas

El perjudicado sufrió un traumatismo craneoencefálico, fracturas de los huesos de la nariz, de diez costillas, de las vértebras y de la clavícula, así como numerosos hematomas y contusiones y un neumotórax con insuficiencia respiratoria grave. Tuvo que ser operado de urgencia y estuvo varias semanas bajo sedación en la UCI. Tres meses después de la agresión pidió el alta voluntaria, pero tuvo que ser hospitalizado de nuevo poco después. Los informes médicos señalan que las lesiones sufridas le habrían causado la muerte de no haber recibido una asistencia médica inmediata.

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La Fiscalía pedía inicialmente una condena de 10 años de prisión para el acusado, pero la pena ha quedado rebajada a la mitad tras el acuerdo de conformidad alcanzado con la defensa antes de la vista oral. El pacto detalla que cuando ocurrieron los hechos el acusado sufría un trastorno crónico de adicción que afectó gravemente a su capacidad de control, por lo que se aprecia una eximente incompleta de alteración psíquica. El procesado ha aceptado ante el tribunal, además de los cinco años de cárcel, una orden de alejamiento de la víctima de 10 años e indemnizarla con 38.154 euros. La sala ha dictado sentencia en el acto.