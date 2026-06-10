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Condenado a dos años de prisión por tocamientos a una joven que dormía en su casa, en Palma

El acusado reconoció los hechos tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía

La Audiencia Provincial de Palma.

La Audiencia Provincial de Palma. / EUROPA PRESS

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Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Un hombre español de 49 años fue condenado ayer por la Audiencia Provincial a dos años de prisión por un delito de abuso sexual, por someter a tocamientos a una joven de 20 años que se había quedado a dormir en su domicilio, en Palma. El acusado reconoció los hechos tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, con lo que la pena es firme.

Según el escrito de la Fiscalía, los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana del 6 de marzo de 2021. El hombre se aprovechó de que una joven, que entonces tenía 20 años, se había quedado a dormir en su casa, para someterla a tocamientos sexuales.

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El fiscal solicitaba inicialmente una pena de diez años de cárcel para el acusado, si bien ayer el acusado alcanzó un acuerdo y admitió su culpabilidad a cambio de una rebaja de la condena, que fue finalmente de dos años.

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