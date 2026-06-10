La Audiencia Nacional decreta el ingreso en prisión de un fugitivo buscado en Alemania por narcotráfico detenido por la Policía Nacional en Cala Rajada

La Audiencia Nacional ha decretado este miércoles el ingreso en prisión de un presunto narcotraficante tugitivo detenido el martes por la Policía Nacional en Cala Rajada. Las autoridades germanas habían emitido una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) para este joven germano, que se enfrenta en su país a una pena máxima de 15 años de cárcel por suministrar importantes cantidades de droga y sustancias psicotrópicas.

La investigación de las autoridades alemanas se inició en 2023 en el que este individuo se perfilaba como un gran suministrador de drogas y sustancias psicotrópicas en Alemania. A este sujeto se le considera el presunto autor de una infracción de la ley federal de estupefacientes por el que se enfrentaría a una pena máxima de 15 años de prisión por suministrar cantidades considerables de narcóticos a terceros. Al no tener constancia de su paradero, emitieron sobre él una Orden Europea de Detención y Entrega.

A partir de este preciso instante, el Grupo de Localización de Fugitivos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) Central de Madrid se encargó del caso. Las pesquisas determinaron que el prófugo se encontraba en Mallorca hospedado en unos apartamentos en la localidad de Cala Rajada, en el término municipal de Capdepera. Por este motivo, la OEDE fue remitida al Grupo de Delincuencia Internacional de la UDYCO de la Jefatura Superior de Policía de Baleares para que procedieran a su localización y detención.

Dispositivo especial

A partir de este momento, los investigadores de la Policía Nacional de Baleares pusieron en marcha este martes un dispositivo especial para proceder a su detención en el bloque de apartamientos de Cala Rajada, donde se hospiedaba. El fugitivo fue arrestado en virtud de dicha OEDE y en la mañana de este miércoles ha sido trasladado a los juzgados de Vía Alemania para que compareciera por videoconferencia ante la Audiencia Nacional. Este tribunal ha decretado su ingreso en prisión