Sorprenden a dos narcos cuando vendían cocaína y tusi a tres jóvenes en un coche en un aparcamiento del Portitxol

Dos narcos fueron sorprendidos la mañana del viernes en un aparcamiento del barrio palmesano del Portitxol cuando vendían cocaína y tusi a tres jóvenes en el interior de coche en un aparcamiento del barrio palmesano del Portitxol. Agentes de la Policía Local de Palma detuvieron dos individuos de 26 años, de nacionalidad ecuatoriana, y 25 años, de nacionalidad española, por un presunto delito contra la salud pública al intentar vender estupefacientes y psicotrópicos.

Pastillas de tusi que iban a vender a tres jóvenes en el aparcamiento del Portitxol. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Los hechos ocurrieron sobre las nueve y cuarto de la mañana del pasado viernes en la calle Segismundo Moret del barrio palmesano del Portitxol. Agentes de la Policía Portuaria requirieron a efectivos de la Policía Local de Palma, al detectar a cinco jóvenes en un coche en estado de embriaguez. Les habían advertido de que no condujeran el vehículo.

Al considerar que los jóvenes pudieran portar drogas, los agentes de la Policía Local de Palma identificaron a los cinco ocupantes del coche. En el interior se encontraban los dos presuntos narcotraficantes y tres jóvenes, dos hombres y una mujer, de 23 años. Cuando los agentes les instaron a que mostraran sus pertenencias, uno de los narcos mostró una bolsa con la droga sintética cristal.

A partir de este momento, los agentes realizaron un cacheo exhaustivo a este individuo. En un bolso de mano, portaba una báscula de precisión, una cucharilla para manipular drogas, 15 pastillas de color rosa (tusi) y siete bolsitas con sustancias pulverulentas blanquecinas y rosadas compatibles con cocaína tusi. El sujeto argumentó de manera espontánea que dichos narcóticos eran "para consumo propio en una fiesta". Mientras que a su compinche, de nacionalidad española, le encontraron 1.230 euros en efectivo en dinero fraccionado. Este tenía antecedentes policiales por presuntos delitos contra la salud pública.

Venta de droga frustrada

Todos los efectos intervenidos -la báscula, las drogas y el dinero fraccionado- apuntaban a que el encuentro tenía como finalidad la venta de estupefacientes. La transacción quedó frustrada por la presencia policial. Los dos supuestos narcos fueron detenidos por un presunto delito contra la salud pública. En las entrevistas posteriores, estos individuos reconocieron que habían quedado en el aparcamiento con los otros tres jóvenes, a los que no se les encontró ninguna sustancia.

Tras ser conducidos los dos detenidos por tráfico de drogas a la sala de atestados de la Policía Local de Palma, ambos y las sustancias estupefacientes intervenidas fueron traspasados a la Policía Nacional. Estos se encargaron también de su puesta a disposición judicial.