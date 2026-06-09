Policías locales de paisano sorprenden in fraganti a trileros intentando estafar a turistas en la Playa de Palma

Agentes de paisano de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma sorprendieron in fraganti a un grupo de trileros intentando estafar a turistas en la Playa de Palma. Los policías les decomisaron el material y el dinero que utilizaban. Estos estafadores se enfrentan a multas de entre 750 y 1.500 euros por una infracción grave de la Ordenanza de ocupación de la vía pública.

Efectivos de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma activaron en los últimos días un discreto operativo para sorprender a trileros mientras trataban de estafar a víctimas potenciales en la Playa de Palma. De esta forma, los agentes presenciaron cómo un grupo de estos individuos habían colocado en la calle todos los elementos para tratar de perpetrar el fraude.

A continuación los agentes de la Patrulla Verde les decomisaron tanto el material como el dinero que habían utilizado. Desde la Policía Local de Palma se hace especial hincapié en que el trile no es un juego de azar, sino "una estafa organizada que utiliza cómplices para engañar a las víctimas y quitarles el dinero".

Además, la actividad del trile se considera una infracción grave de la Ordenanza de Ocupación de la Vía Pública. Esto conlleva a los implicados en esta práctica sanciones que oscilan entre los 750 y los 1.500 euros.

"Una ciudad libre de fraudes"

Durante los meses de verano, la Policía Local de Palma intensifica el control de esta y de otras actividades ilícitas que tienen lugar, sobre todo, en la Playa de Palma para garantizar la seguridad de los turistas y el descanso de los vecinos. El objetivo de estos dispositivos es tratar de alcanzar "una ciudad cívica y libre de fraudes", al tiempo que instan a los usuarios del trile en no participar en estas prácticas.