Piden cinco años de cárcel a un hombre por golpear a su compañero de piso en Palma con una llave inglesa en la cabeza mientras dormía

Un hombre propinó, presuntamente, fuertes golpes en la cabeza con una llave inglesa a su compañero de piso que compartían en Palma mientras este se encontraba durmiendo. También le habría sustraído 500 euros y le habría amenazado de muerte. El fiscal pide para el acusado una pena de 5 años de prisión por los presuntos delitos de lesiones, hurto y amenazas. El juicio se ha suspendido este lunes en Vía Alemania y ha sido señalado para el mes de abril del año próximo.

Los hechos que se juzgarán entonces ocurrieron sobre las cinco y media de la madrugada del 6 de junio de 2025 en un domicilio del barrio palmesano de es Fortí. "Sin mediar palabra", resalta el fiscal en su escrito de acusación, el procesado le propinó golpes en la cabeza con una llave inglesa de manera reiterada. Mientras tanto, le habría amenazado de muerte gritando "¡te voy a matar!".

Sin embargo, los golpes en el cráneo de la víctima no alcanzaron a cumplir con el supuesto propósito del encausado de intentar acabar con su vida. El ataque le causó una herida incisa en la región occipital y un hematoma en la zona occipital derecha. Mientras que en la zona occipital derecha sufrió un hematoma. En una primera asistencia facultativa, el personal sanitario le aplicó grapas para aproximar los bordes de la herida. Estas le fueron retiradas entre siete y diez días después. Tardó unos diez días en curarse y no le quedaron secuelas.

Hurto de 500 euros

En el escrito del ministerio público también se hace constar que el procesado habría aprovechado que la víctima salía de casa para ir al centro de salud para hurtarle, supuestamente, 500 euros que el afectado tenía guardado encima de la nevera que este tenía en su habitación. El fiscal también reclama al acusado que indemnice a la víctima con 550 euros por los diez días que tardó en curar de sus lesiones.