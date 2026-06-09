Piden 15 años de cárcel por intentar degollar a un hombre sin motivo aparente en Palma: "Estaba hablando por el móvil, vino por detrás y me cortó el cuello"

"Estaba debajo de mi casa, apoyado sobre un coche y hablando por el móvil. Vino una persona por detrás y me cortó el cuello", así relató ayer un joven en la Audiencia Provincial de Palma cómo un desconocido intentó degollarlo, sin motivo aparente, en una calle de Son Gotleu, en Palma. "Tenía dinero, el móvil... No sé que buscaba. Salí tras él, pero caí inconsciente", añadió. El joven afirmó que aquella noche no tuvo ninguna pelea ni discusión con nadie. Los médicos forenses explicaron que el corte se produjo en una zona muy delicada, pero que no afectó a órganos vitales. La Fiscalía imputa al presunto autor de la agresión un delito de asesinato en grado de tentativa por el que reclama 14 años de prisión. El juicio continuará dentro de unas semanas, ya que varios testigos no se presentaron a la vista oral.

Los hechos ocurrieron hacia las cuatro de la madrugada del 2 de noviembre de 2024 en la calle Tomàs Rul·lan. "Íbamos patrullando y vimos a un hombre tambaleándose. Pensamos que estaba borracho, pero al acercarnos vimos cómo sangraba", explicó un agente de la Policía Nacional. Los policías descubrieron que tenía un corte importante en el cuello. "La raja era muy grande. Al verla creí que no saldría adelante", añadió. Los agentes empezaron a intentar recabar información para esclarecer lo ocurrido.

Pese a que los policías no vieron a nadie más en la calle en ese momento, consiguieron encontrar a dos testigos. "Se nos acercaron una madre y su hija para contarnos lo que habían visto", señaló otro agente. Las dos mujeres ofrecieron una descripción del agresor y montaron en el coche patrulla para dar una batida y tratar de localizarlo. "Ambas lo reconocieron, no dudaron en decir que era él", detalló el funcionario. El sospechoso estaba intentando entrar en un portal cuando fue interceptado. "Encajaba con la descripción. Nos dijo que vivía ahí y que había salido a dar un paseo. Estaba como ausente", agregó otro de los funcionarios.

La víctima, un joven de 24 años, fue trasladado en ambulancia a un hospital. Los médicos comprobaron que había sufrido un corte de entre 10 y 15 centímetros y tuvo que recibir varios puntos de sutura, que le han dejado una importante cicatriz.

La Fiscalía sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que el acusado intentó segar el cuello de la víctima para acabar con su vida, ya que se trata de una región del cuerpo en la que hay importantes venas y arterias. No consiguió su objetivo, señala el ministerio público, porque la capucha que llevaba el joven amortiguó la cuchillada.

Un médico forense señaló ayer en el juicio que la herida fue "superficial" y no supuso un peligro para la vida de la víctima, pese a que el corte se produjo en una zona delicada del cuerpo.

La vista oral debía concluir ayer, pero las dos mujeres que identificaron al acusado tras la agresión no se presentaron al juicio, en el que están citadas como testigos. Las partes consideran fundamental su declaración, por lo que el tribunal acordó celebrar una nueva sesión dentro de unas semanas. En ella declarará también el encausado, que ha pedido ser interrogado en último lugar.

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El hombre, español de 32 años, está acusado de un delito de asesinato en grado de tentativa. Además de los 14 años de prisión, la Fiscalía pide una orden de alejamiento de la víctima y que la indemnice con casi 22.000 euros.