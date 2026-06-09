Dos jóvenes detenidos al acabar de okupar una vivienda en sa Pobla

Dos jóvenes de 22 y 19 años, de origen magrebí, fueron detenidos por la Guardia Civil la tarde del lunes por un presunto delito de usurpación de vivienda cuando acababan de okupar un inmueble en sa Pobla. A uno de ellos le intervinieron una tarjeta bancaria robada con anterioridad. También tenía una requisitoria en vigor de búsqueda, detención y personación por numerosos delitos.

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes en la calle Sant Francesc de sa Pobla. Una patrulla de la Guardia Civil fue alertada desde el Centro Operativo Complejo del instituto armado después de que hubiera saltado una alarma en un domicilio de dicha calle.

Cuando los agentes de la Guardia Civil se personaron en el lugar, observaron que una de las ventanas de la parte superior se encontraba forzada. Una vez que la propietaria fue avisada, que se encontraba en las inmediaciones, abrieron la puerta y accedieron al interior del inmueble.

Usurpación

Los efectivos del instituto armado y la dueña revisaron todas las dependencias de la vivienda hasta que dieron con dos jóvenes. Estos acababan de entrar en el inmueble y fueron detenidos por un presunto delito de usurpación. Los dos fueron identificados. A uno de ellos le intervinieron una tarjeta bancaria robada con anterioridad y tenía una requisitoria de búsqueda, detención y personación por otros hechos delictivos.