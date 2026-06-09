El joven que apuñaló a otro con un sacacorchos: "Me dijo que le hiciera una felación, cogió un cuchillo y me defendí"

El joven que apuñaló a otro con un sacacorchos en Palma ha asegurado hoy en el juicio que repelió una agresión sexual. "Me dijo que le hiciera una felación, me negué y cogió un cuchillo. Yo me defendí", ha alegado el procesado, para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel por intento de asesinato. Tras la agresión, el acusado taponó con una camiseta la herida que la víctima había sufrido en el pecho, una acción "esencial" para salvarle la vida, según ha valorado la forense. "Habría muerto de no recibir atención médica urgente", ha añadido.

El procesado, de nacionalidad brasileña, ha contado que conoció a la víctima el 2 de febrero de 2025 en la plaza de las Columnas. "Me invitó a tomar algo en su casa. De camino, empezamos a discutir por un patinete que me habían robado y él me enseñó un cuchillo", ha contado. Ya en la vivienda de la víctima, en la calle Bernat Calvet, estuvieron bebiendo whisky. "Yo había consumido cervezas, tusi, cocaína y porros", ha añadido.

Según su versión, ambos se enzarzaron en una discusión cuando la víctima le mostró un papel en el que figuraban los apellidos de su mujer. "Le pedí que me lo enseñara y me dijo que si le hacía una felación me lo enseñaría. Yo le dije que no, me negué, y él me cogió por el cuello y acercó mi cabeza a sus genitales", ha contado. "Me aparté y él cogió un cuchillo. Yo me defendí y saqué un sacacorchos que llevaba en el bolsillo. Caímos al suelo y le di una vez para defenderme", ha relatado.

"Él empezó a sangrar y yo le taponé la herida. Estoy muy arrepentido, no tenía que haber pasado. Lloré mucho aquel día y estoy interesado en pedirle perdón personalmente", ha concluido.

Una médico forense ha explicado que la víctima sufrió tres heridas de arma blanca en el pecho, la cabeza y la mano. "La del tórax era la más importante. La víctima sufrió un paro cardiaco y tuvo que ser reanimado e intubado. Si no hubiera recibido asistencia médica urgente, no habría sobrevivido", ha considerado. A preguntas del abogado defensor ha calificado de "bastante esencial" el taponamiento de la herida que llevó a cabo el agresor. "Si no, los médicos no habrían podido hacer nada. Fue muy importante", ha concluido la perito.

Noticias relacionadas

La Fiscalía ha mantenido al concluir el juicio su petición de 15 años de prisión por un delito de intento de asesinato para el procesado, pero ha retirado la reclamación de que sea expulsado de España, al concluir que tiene arraigo en el país. Además, solicita una indemnización de 22.000 euros para el perjudicado. La acusación particular, por su parte, ha calificado los hechos como un delito de intento de homicidio y ha solicitado que se apliquen las atenuantes de embriaguez y arrebato. La defensa, en cambio, ha planteado dos alternativas, con penas seis meses o un año y medio de prisión.