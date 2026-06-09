Investigado un conductor por embestir a un coche en la autopista en Palmanova, dejar dos heridos graves, huir a pie y simular el robo de su vehículo

El conductor de un Audi A4, español de 33 años, embistió de madrugada por alcance a un Seat Fura en la autopista de Andratx, a la altura de Palmanova, y se marchó del lugar a pie dejando a dos heridos graves. El sujeto denunció que le habían sustraído su automóvil, negó que él estuviera al volante y que se encontrara en el lugar del siniestro. Investigadores de la Guardia Civil comprobaron que la versión de este individuo no se correspondía con lo ocurrido. Al cabo de ocho meses de pesquisas, agentes del instituto armado le han investigado por presuntos delitos de abandono del lugar del accidente, lesiones imprudentes y por simulación de delito.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 15 de noviembre de 2025 en la Ma-1, la autopista de Andratx, a la altura de Palmanova. El ahora investigado conducía un Audi A4 de alta gama y colisionó por alcance contra un Seat fura. Los ocupantes del utilitario sufrieron heridas de gravedad como consecuencia del violento impacto.

En lugar de prestar auxilio a las víctimas, el conductor del Audi A4 abandonó su propio vehículo en la calzada y emprendió la huida a pie. No esperó la llegada de los servicios de emergencia y dejó desatendidos a los afectados dentro del Seat Fura para escapar del lugar lo antes posible.

Las gestiones de los investigadores de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil permitieron localizar rápidamente al conductor del vehículo. Este presentó entonces una coartada elaborada para sustentar su versión de que no se encontraba en el lugar del accidente. Este adujo que le habían robado las llaves de su coche dentro de su propio domicilio. Para respaldar su relato, este facilitó a los efectivos del instituto armado un listado de los lugares donde supuestamente había estado la noche que ocurrieron los hechos.

A partir de este instante, agentes de la Agrupación de Tráfico y del Puesto Principal de la Guardia Civil de Calvià realizaron una comprobación exhaustiva de los datos aportados por este individuo. También se efectuaron diversas gestiones técnicas para verificar cada detalle que este había hecho constar en su supuesta coartada. Se centraron en reconstruir los movimientos del sospechoso. Para ello se examinaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia de tráfico, de locales de ocio y de establecimientos. Estas pesquisas se completaron con la toma de testimonios y diversas inspecciones oculares.

Tras recabar esta ingente cantidad de material, los investigadores de la Guardia Civil llegaron a la conclusión, sin ningún género de dudas, que el dueño del Audi A4 implicado en la violenta colisión por alcance, que dejó abandonados a dos heridos graves, se encontraba en el lugar del accidente. Todo apuntaba a que era él el que se encontraba al volante de su propio vehículo.

Víctimas desamparadas

A raíz de esta laboriosa investigación, la Guardia Civil hace constar que el conductor del vehículo se puede enfrentar en un juicio a penas de hasta cuatro años de prisión por un presunto delito de abandono del lugar del accidente con la privación del derecho a conducir durante cuatro años. Por lo que respecta a las lesiones, se enfrenta a penas de entre tres meses y tres años de cárcel y a una multa de entre seis y doce meses por simulación de delito.

Así, la Guardia Civil recuerda que toda persona implicada en un siniestro tiene la obligación de detener el vehículo y permanecer en el lugar del accidente. También se ha de señalizar la zona donde ha ocurrido para evitar posibles riesgos a terceros. Asimismo se ha de avisar de inmediato a los servicios de emergencia al 112 o directamente al instituto armado al 062 y auxiliar en la medida de lo posible a las personas afectadas. También se subraya que, además de constituir un delito, el abandono del lugar del accidente es una conducta especialmente grave al dejar a desamparadas a las víctimas y dificultar su atención inmediata.