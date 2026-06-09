El Ico, hijo de la Paca, irrumpe en Son Llàtzer ensangrentado y con una pistola en la mano: "¡Me voy a pegar un tiro!"

"¡Me voy a pegar un tiro!". El Ico, el hijo de la Paca, ha irrumpido a las seis de la mañana en urgencias del hospital de Son Llàtzer, en Palma. Llevaba los brazos ensangrentados y una pistola en la mano. Ha sacado el cargador del arma varias veces, mostrando los cartuchos a los trabajadores, que se han escondido a su paso. Cuando la Policía Nacional ha acudido al centro sanitario, el hombre se había marchado, pero le han localizado poco después al volante de un coche cuando trataba de entrar en Son Banya. Ha intentado huir a toda velocidad, pero ha sido finalmente interceptado y detenido. Pocas horas antes habría estado involucrado en otro incidente violento en el interior del poblado, donde se ha producido una pelea con disparos al aire. En el momento de su detención se le ha intervenido una pistola detonadora con manchas de sangre. La Policía la está analizando para determinar si había sido manipulada para darle capacidad de fuego real.

Francisco Tomás Fernández Cortes, el Ico, de 40 años, es uno de los hijos de Francisca Cortés Picazo, la Paca, quien durante años fue considerada la principal traficante de droga de Son Banya. El hombre acumula un largo historial delictivo en el que se entrecruzan los delitos de tráfico de droga, las lesiones con arma de fuego y delitos contra la seguridad vial.

Ha sido una noche agitada en Son Banya. Sobre las dos de la madrugada la Policía Nacional ha recibido avisos de que se estaba produciendo una pelea, y que una persona, al parecer el Ico, había disparado varias veces al aire con una pistola. Varias patrullas de la Policía han acudido con urgencia al poblado, pero al llegar allí no han encontrado a nadie en las calles, y ninguno de los residentes ha querido explicar qué había pasado.

Horas después, sobre las seis y cuarto de la mañana, el Ico ha irrumpido en los servicios de urgencias del hospital de Son Llàtzer. El hombre, en un estado muy alterado, tenía los brazos ensangrentados y llevaba una pistola en la mano. "¡Me voy a pegar un tiro!", gritaba. Ha sacado varias veces el cargador del arma y lo ha vuelto a colocar en actitud amenazante. A su paso, los trabajadores del hospital se han escondido.

Tras recibir los primeros avisos sobre el altercado, varias patrullas de la Policía Nacional se han dirigido al hospital, pero el Ico se había escapado en un coche a toda velocidad. Le han localizado poco después, cuando trataba de entrar en el poblado de Son Banya. Los agentes le han dado el alta, pero el hombre ha tratado de escapar. Finalmente le han interceptado tras una persecución. Los policías han desenfundado sus armas ante las informaciones de que llevaba una pistola y le han conminado a que se entregara. El Ico no ha opuesto resistencia. En el interior del coche ha aparecido una pistola manchada de sangre.

El Ico ha quedado detenido por los delitos de desórdenes públicos, tenencia ilícita de armas y contra la seguridad vial, ya que conducía pese a tener el carné retirado. La Policía indica que su irrupción en el hospital había obligado a paralizar el servicio de urgencias.

La pistola manchada de sangre intervenida al Ico. / CNP

El hombre ha sido trasladado a los calabozos de la Jefatura de Policía, donde el Grupo de Atracos se ha encargado de las diligencias. Los agentes proseguían las gestiones para determinar las causas de los dos altercados en Son Banya y Son Llàtzer. La pistola que le han intervenido es detonadora, por lo que originalmente no tiene capacidad de fuego real, aunque está pendiente de ser analizada por la Policía Científica para confirmar si había sido modificada para que pudiera disparar.

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El Ico es uno de los hijos de Francisca Cortés Picazo, la Paca, que durante años fue considerada la principal narcotraficante de Son Banya. Está previsto que el delincuente, que acumula numerosos antecedentes, sea puesto a disposición del juzgado de guardia hoy mismo.