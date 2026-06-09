El Ico, el hijo de la Paca, detenido tras amenazar a varias personas con una pistola en el hospital de Son Llàtzer, en Palma
Francisco Tomás Fernández Cortés tiene un largo historial delictivo, sobre todo a la sombra de su madre, histórica matriarca del narcotráfico en Son Banya
Francisco Tomás Fernández Cortés, alias el Ico, hijo de la Paca, que durante años fue la narcotraficante más conocida de Mallorca, ha sido detenido esta madrugada tras protagonizar un altercado violento en el hospital de Son Llàtzer, en Palma, donde habría amenazado a varias personas con una pistola.
Los incidentes protagonizados por el Ico habrían comenzado anoche en Son Banya, donde presuntamente amenazó con una pistola a varias personas y disparó al aire varias veces, Posteriormente se trasladó de madrugada al hospital de Son Llàtzer, y allí volvió a sacar la pistola y a amenazar con ella a varios de los trabajadores.
Varias patrullas de la Policía Nacional acudieron con urgencia al centro médico y le arrestaron. Comprobaron entonces que se trataba de una pistola simulada, pero que habría sido modificada. El arma está pendiente de ser analizada para confirmar si tenía capacidad de fuego real.
El Ico, que acumula un largo historial delictivo en el que se incluye desde el narcotráfico hasta incidentes con arma de fuego y delitos contra la seguridad vial, se encuentra detenido en las dependencias de la Policía Nacional. El Grupo de Atracos se encarga de las diligencias.
El Ico es hijo de la Paca, Francisca Cortés Picazo, que durante años fue considerada la matriarca de Son Banya, jefa de una gran organización de narcotraficantes.
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