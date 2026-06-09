Un hombre de 44 años herido leve al chocar dos patinetes en un cruce en Palma

Dos patinetes han chocado en un cruce en Palma a primera hora de la mañana de este martes. Como consecuencia del fuerte impacto, un hombre de 44 años ha resultado herido leve y ha sido trasladado a una clínica privada. Mientras que el otro implicado, un joven de 25 años, ha resultado completamente ileso.

El accidente de tráfico ha ocurrido sobre las 6.45 horas de este martes en la intersección de las calles Arxiduc Lluís Salvador y Arquitecto Gaspar Bennàssar de Palma. Los dos patinetes han chocado en un cruce regulado por semáforos y han caído al suelo. Mientras que el hombre de 44 años ha resultado herido leve, el joven de 25 años ha salido completamente ileso.

Trasladado a una clínica

Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una patrulla de la Policía Local de Palma y un equipo de atestados para reconstruir cómo había ocurrido el siniestro. Hasta el lugar del siniestro se ha desplazado también una ambulancia privada, que ha trasladado al herido leve hasta una clínica. Mientras que el otro joven ha podido proseguir la marcha con su patinete sin mayores complicaciones.