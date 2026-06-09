Los Bombers rescatan a un perro con la cabeza encajada en una valla de Marratxí

Dotaciones de los Bombers de Mallorca han liberado esta mañana a un perro que tenía la cabeza atrapada en la valla de un domicilio de Marratxí. Los equipos de emergencia han tenido que romper la celosía de obra para liberar al animal sin que sufriera daño.

Según informan los Bombers, sobre las nueve y cuarto de la mañana de hoy efectivos del parque de Inca han acudido a un domicilio de Marratxí, donde un perro pastor alemán estaba atrapado, con la cabeza encajada en un hueco de una valla de obra. Los bomberos han tenido que romper con un martillo y un cincel parte de la celosía para poder liberar al animal, que ha aguantado la maniobra con paciencia.