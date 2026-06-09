Rescates en montaña
Bombers de Mallorca rescatan a un joven tras precipitarse por las rocas en el faro de Portocolom
La víctima ha sido evacuada en helicóptero hasta una ambulancia, donde ha sido atendida por el personal sanitario
Un joven se ha precipitado este martes en las rocas cuando se encontraba en las inmediaciones del faro de Portocolom. Bombers de Mallorca han rescatado a la víctima, que ha sido evacuada en el helicóptero Milana del Cuerpo para que fuera atendido por el personal sanitario en una ambulancia.
El incidente ha ocurrido sobre las 13.20 horas de este martes. Un joven excursionista se encontraba en las proximidades del faro de Portocolom cuando se ha precipitado sobre las rocas y no podía salir por sus propios medios.
Tras avisar a los servicios de emergencia, un dispositivo especial se ha activado para auxiliar a la víctima. Bombers de Mallorca, procedentes del parque de Felanitx, se han movilizado con un sargento hasta el faro de Portocolom.
Evacuado a una ambulancia
Finalmente, el excursionista herido ha sido evacuado en el interior del helicóptero Milana de Bombers de Mallorca hasta una ambulancia situada en las proximidades. El personal sanitario le ha atendido allí de las lesiones que presentaba.
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