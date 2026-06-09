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La Audiencia absuelve al acusado de violar a dos menores en s'Illot

La sentencia considera "dudoso" que forzara a una de las víctimas y que no supiera que la otra tenía menos de 16 años

El fallo exculpa también a otro joven procesado por grabar en vídeo y difundir uno de los episodios

Los dos acusados, en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma.

Los dos acusados, en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma. / M.O.I.

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Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Audiencia Provincial ha absuelto a un joven acusado de violar a dos menores de 15 y 17 años en s'Illot, en Manacor. La sentencia considera "dudoso" que el procesado, para quien la Fiscalía pedía 23 años de prisión, forzara a la mayor de las chicas a mantener relaciones sexuales y que fuera consciente de la edad de la otra. El tribunal exculpa también a otro joven que fue acusado de grabar un vídeo de uno de los episodios y difundir las imágenes, que se enfrentaba a cinco años de reclusión.

El fallo señala que el 8 de julio de 2021 se celebró una fiesta en un domicilio de s'Illot en la que se encontraban los dos acusados, las dos menores y otras personas. Uno de los jóvenes y la chica de 17 años fueron a una de las habitaciones "de común acuerdo para mantener relaciones sexuales y que ella perdiera la virginidad", refleja la sentencia, que considera "dudosa" la versión de la adolescente, que denunció que durante el encuentro le dijo que se arrepentía y no quería tener sexo con él, tras lo que él la forzó. También califica de "dudoso" -y por tanto no probado- que en ese momento el otro encausado abriera la puerta de la habitación y grabara la escena.

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El tribunal relata que después el mismo joven entró con la menor de 15 años en otra de las estancias y mantuvieron relaciones sexuales completas. Días después, volvieron a tener sexo en los vestuarios del polideportivo de s'Illot. La sentencia considera también "dudoso" que el acusado fuera consciente de que la chica tenía 15 años y 11 meses. La menor explicó en el juicio que todas las relaciones sexuales fueron consentidas y que fue su madre la que presentó la denuncia ante la Policía Nacional que ha desembocado en este proceso judicial.

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