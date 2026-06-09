La Audiencia absuelve al acusado de violar a dos menores en s'Illot

La Audiencia Provincial ha absuelto a un joven acusado de violar a dos menores de 15 y 17 años en s'Illot, en Manacor. La sentencia considera "dudoso" que el procesado, para quien la Fiscalía pedía 23 años de prisión, forzara a la mayor de las chicas a mantener relaciones sexuales y que fuera consciente de la edad de la otra. El tribunal exculpa también a otro joven que fue acusado de grabar un vídeo de uno de los episodios y difundir las imágenes, que se enfrentaba a cinco años de reclusión.

El fallo señala que el 8 de julio de 2021 se celebró una fiesta en un domicilio de s'Illot en la que se encontraban los dos acusados, las dos menores y otras personas. Uno de los jóvenes y la chica de 17 años fueron a una de las habitaciones "de común acuerdo para mantener relaciones sexuales y que ella perdiera la virginidad", refleja la sentencia, que considera "dudosa" la versión de la adolescente, que denunció que durante el encuentro le dijo que se arrepentía y no quería tener sexo con él, tras lo que él la forzó. También califica de "dudoso" -y por tanto no probado- que en ese momento el otro encausado abriera la puerta de la habitación y grabara la escena.

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El tribunal relata que después el mismo joven entró con la menor de 15 años en otra de las estancias y mantuvieron relaciones sexuales completas. Días después, volvieron a tener sexo en los vestuarios del polideportivo de s'Illot. La sentencia considera también "dudoso" que el acusado fuera consciente de que la chica tenía 15 años y 11 meses. La menor explicó en el juicio que todas las relaciones sexuales fueron consentidas y que fue su madre la que presentó la denuncia ante la Policía Nacional que ha desembocado en este proceso judicial.