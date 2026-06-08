Tres de los cuatro intoxicados por gas en una planta baja de sa Vileta, en Palma, reciben el alta

Tres de los cuatro jóvenes que en la madrugada de ayer estuvieron a punto de morir intoxicados por gas en una planta baja de la barriada palmesana de sa Vileta, en Palma, se han recuperado rápidamente y han recibido el alta. El cuarto afectado evoluciona bien y se espera que pueda salir del hospital a lo largo del día de hoy, según informan desde el hospital de Son Espases.

Los cuatro jóvenes, tres hombres y una mujer de entre 23 y 34 años, fueron trasladados en estado muy grave a Son Espases a las seis de la madrugada de ayer, después de que un amigo les encontrara inconscientes, intoxicados por gas, en una planta baja de sa Vileta donde estaban pasando el fin de semana. Los servicios de emergencia tuvieron que atender también a otras nueve personas, que presentaban cuadros de intoxicación por gas, aunque leves.

Pese a la gravedad inicial del estado de los cuatro jóvenes, todos reaccionaron muy bien al tratamiento médico. Esto permitió que tres de ellos recibieran el alta médica a lo largo del día de ayer. Fuentes sanitarias indicaron que estaba previsto que el cuarto pudiera salir del hospital hoy mismo.

De las primeras inspecciones se desprende que los cuatro jóvenes se intoxicaron con monóxido de carbono debido a unas obras recientes en la vivienda, donde habían instalado un cerramiento en la terraza que había cegado la salida del extractor de la caldera.

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Los vecinos de la finca se quejaron de que la vivienda es alquilada todos los fines de semana a grupos numerosos de jóvenes que realizan fiestas. "Lo hemos denunciado ante el Ayuntamiento y ante el Consell, pero no hacen nada".