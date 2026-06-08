Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Policía Local de PalmaManifestación antimasificación MallorcaLujo en MallorcaRCD Mallorca: MuriqiElecciones Real Madrid
instagramlinkedin

Piden colaboración para localizar a un motorista que arrolló a una menor y se dio a la fuga en Alcúdia

La Policía Local busca a testigos que permitan identificar al responsable

El paso de peatones de la calle Pollentia, en Alcúdia, donde ocurrió el atropello.

El paso de peatones de la calle Pollentia, en Alcúdia, donde ocurrió el atropello. / Policía Local de Alcúdia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Policía Local de Alcúdia ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar al motorista que el pasado 19 de mayor atropelló a una menor de edad en un paso de peatones en la calle Pollentia y se dio a la fuga. Los agentes buscan a cualquier testigo que permita ayudar a identificar al responsable del siniestro, que causó lesiones a la chica.

La Policía Local ha hecho público un comunicado en el que solicitan colaboración ciudadana para identificar al conductor de un ciclomotor tipo scooter de color negro que el pasado martes 19 de mayo, sobre las ocho menos cuarto de la mañana, atropelló a una menor en un paso de peatones de la calle Pollentia, frente al restaurante Sa Romana.

La chica resultó herida y tuvo que ser trasladada al hospital, mientras que el motorista se marchó sin detenerse ni facilitar sus datos.

Noticias relacionadas

La Policía solicita que cualquier persona que hubiera presenciado el accidente, o disponga de información que permita identificar al vehículo o al conductor, se ponga en contacto con ellos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Mallorca
  • sucesos
  • paso de peatones
  • Policía Local
  • Público
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Informe Fènix sitúa a Baleares como uno de los grandes ejemplos del modelo económico que 'empobrece' a la población pese al crecimiento
  2. Los policías que auxiliaron a la joven en Son Gotleu: 'Nunca habíamos vivido una situación tan al límite
  3. El hombre más buscado de Mallorca, en la red de Zapatero
  4. El Mallorca prepara una revolución para regresar a Primera
  5. Rescate a siete pisos de altura en Palma: «Cuando los policías me salvaron fue como si la vida me diera otra oportunidad»
  6. La transformación de una escuela de la República de Palma en viviendas: 'El gran desafío fue vincular dos mundos
  7. El jardín secreto que Jeannine Cook desea legar a Palma: 'Lo siento como un ser vivo en evolución
  8. El portavoz del nuevo Sindicat de Llogateres de Mallorca: «Es complicado pedirle a un propietario que ponga el piso en alquiler o que lo ofrezca a un precio razonable»

Piden colaboración para localizar a un motorista que arrolló a una menor y se dio a la fuga en Alcúdia

Un enfrentamiento entre un conductor y un peatón ebrio en Palma desata una oleada de reacciones en redes

Un enfrentamiento entre un conductor y un peatón ebrio en Palma desata una oleada de reacciones en redes

Tres de los cuatro intoxicados por gas en una planta baja de sa Vileta, en Palma, reciben el alta

Tres de los cuatro intoxicados por gas en una planta baja de sa Vileta, en Palma, reciben el alta

Los vecinos de la casa de Palma con cuatro graves intoxicados por gas denuncian que la alquilan para fiestas los fines de semana

Detenida en Palma por atracar un salón de juegos y robar en varios vehículos

Detenida en Palma por atracar un salón de juegos y robar en varios vehículos

Arrestados en Palma tres marroquís por tratar de llevarse a la fuerza a una joven de su familia a casa

Arrestados en Palma tres marroquís por tratar de llevarse a la fuerza a una joven de su familia a casa

Cuatro personas intoxicadas graves por inhalación de gas en una casa de sa Vileta

Cuatro personas intoxicadas graves por inhalación de gas en una casa de sa Vileta

Los policías que auxiliaron a la joven en Son Gotleu: "Nunca habíamos vivido una situación tan al límite"

Los policías que auxiliaron a la joven en Son Gotleu: "Nunca habíamos vivido una situación tan al límite"
Tracking Pixel Contents