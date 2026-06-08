Piden colaboración para localizar a un motorista que arrolló a una menor y se dio a la fuga en Alcúdia
La Policía Local busca a testigos que permitan identificar al responsable
La Policía Local de Alcúdia ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar al motorista que el pasado 19 de mayor atropelló a una menor de edad en un paso de peatones en la calle Pollentia y se dio a la fuga. Los agentes buscan a cualquier testigo que permita ayudar a identificar al responsable del siniestro, que causó lesiones a la chica.
La Policía Local ha hecho público un comunicado en el que solicitan colaboración ciudadana para identificar al conductor de un ciclomotor tipo scooter de color negro que el pasado martes 19 de mayo, sobre las ocho menos cuarto de la mañana, atropelló a una menor en un paso de peatones de la calle Pollentia, frente al restaurante Sa Romana.
La chica resultó herida y tuvo que ser trasladada al hospital, mientras que el motorista se marchó sin detenerse ni facilitar sus datos.
La Policía solicita que cualquier persona que hubiera presenciado el accidente, o disponga de información que permita identificar al vehículo o al conductor, se ponga en contacto con ellos.
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