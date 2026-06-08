Un menor de 15 años, herido al estrellarse con su moto contra un coche aparcado en Palma

Un adolescente de 15 años ha resultado herido grave esta tarde al estrellarse con un ciclomotor contra un coche aparcado en Palma. El menor ha sido atendido por efectivos sanitarios y trasladado después a una clínica de la ciudad. La Policía Local investiga lo ocurrido.

El siniestro ha ocurrido poco después de las cuatro menos cuarto de la tarde en la avenida Picasso. Varias llamadas han alertado del accidente y al lugar han acudido patrullas de la Policía Local y una ambulancia. También se ha solicitado la presencia de los bomberos para rescatar al joven, que estaba bajo el turismo, aunque finalmente no ha sido necesaria su intervención.

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Los efectivos sanitarios han comprobado que la víctima presentaba diversas lesiones y la han trasladado a una clínica.