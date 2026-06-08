El joven que fue apuñalado con un sacacorchos en Palma: "Él empezó a tocarme, le di un empujón y cuando me iba sentí los pinchazos"

El joven que fue apuñalado con un sacacorchos en Palma ha asegurado en el juicio que repelió una agresión sexual. "Él empezó a tocarme, yo le di un empujón y cuando estaba en la puerta para irme, sentí los pinchazos", ha relatado la víctima. El perjudicado ha negado haber amenazado al acusado con un cuchillo para que le hiciera una felación, como sostuvo este al ser arrestado. Los sanitarios que lo atendieron han contado que estuvo a punto de morir por las graves lesiones sufridas y que tuvieron que reanimarle porque estaba en parada cardiorrespiratoria. El sospechoso, para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel por intento de asesinato, declarará en la sesión de mañana.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 2 de febrero de 2025. La víctima ha explicado que conoció al agresor en un supermercado y le invitó a subir con él a su casa, un trastero situado en la azotea de un edificio de la calle Bernat Calvet, en la zona de Foners. "Estuvimos bebiendo cervezas y whisky", ha contado. Según su versión, el acusado empezó a tocarle la pierna con intenciones sexuales y él lo rechazó. "Le di un empujón y me fui a la puerta para marcharme. Entonces sentí los pinchazos", ha detallado. El perjudicado no vio el instrumento utilizado por el agresor, que según la investigación era un sacacorchos. "Noté el primer pinchazo en la espalda, el resto no recuerdo cómo fueron", ha precisado.

El joven ha negado haber amenazado al agresor con un cuchillo para que le hiciera una felación. "Yo nunca le intenté hacer nada", ha dicho. También ha descartado que discutieran por el robo de un patinete.

Los sanitarios y los policías que acudieron al lugar tras la agresión han destacado la gravedad de la situación. "Sufría una parada cardiorrespiratoria y tuvimos que reanimarlo. Estaba en situación de perimortem, aquello pintaba muy mal", ha dicho uno de los médicos que lo atendieron. "Todavía flipo que a día de hoy pueda caminar. Si tardamos un poco más, no llegamos a tiempo", ha añadido.

Los agentes que arrestaron al acusado, que seguía en la vivienda cuando llegaron, han contado la versión que les ofreció este en aquel momento. "Nos contó que [la víctima] le dijo que le tenía que hacer una felación y sacó un cuchillo. Entonces se inició un forcejeo y le clavó el sacacorchos", han relatado.

El hombre que había alquilado la habitación a la víctima, por su parte, ha precisado que cuando subió a la vivienda al escuchar un "estruendo fuerte" encontró al acusado "tapando la herida con una camiseta y pidiendo perdón". "Me pidió que no llamara a la Policía", ha dicho sobre el acusado.

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El perjudicado sufrió heridas de arma blanca en el costado, la cabeza, el pecho, el hombro y la mano. Tuvo que ser operado de urgencia en Son Espases y tardó un mes en recuperarse.