Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Papa en EspañaPolicía Local de PalmaDrones PalmaManifestación antimasificación MallorcaRCD Mallorca: MuriqiMallorquín graba cachalote
instagramlinkedin

La Guardia Civil descubre una gran plantación de marihuana durante el desalojo de un chalé okupado en Son Servera

Los narcos tenían un enganche ilegal a la red eléctrica y un panel con un esquema sobre el cuidado de las plantas

Un guardia Civil, con la plantación de marihuana de Son Servera.

Un guardia Civil, con la plantación de marihuana de Son Servera.

Guardia Civil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Guardia Civil intervino el pasado jueves una gran plantación de marihuana en el interior de un chalé okupado en Son Servera cuando llevaban a cabo el desalojo ordenado por el juzgado. Los agentes descubrieron que la casa tenía un enganche ilegal a la red eléctrica con el que abastecían los ventiladores y focos con los que favorecían el crecimiento de las plantas, y un gran panel con instrucciones para el cultivo. La intervención acabó con la detención de dos hombres, de 51 y 73 años, y la intervención de casi 80 kilos de droga.

Según informan fuentes de la Guardia Civil, el pasado jueves una dotación del puesto de Artà acompañó a una comisión judicial a una casa de Son Servera que había sido okupada, y cuyo desalojo había sido ordenado por un juez.

Cuando los agentes entraron en el domicilio para llevar a cabo el desahucio, se encontraron con que en su interior había una gran plantación de marihuana. Las plantas, algunas de un tamaño considerable, estaban en macetas repartidas por varias estancias.

De la primera inspección se desprende que se trataba de obra de profesionales. La instalación contaba con un sistema de iluminación y ventiladores para favorecer el desarrollo de las plantas, que se abastecía de electricidad gracias a un enganche ilegal a la red. Las personas que se encargaban del cultivo tenían un gran panel en una pared en el que se especificaban los trabajos a realizar cada cierto tiempo.

En el inmueble había dos hombres, de 73 y 51 años, que fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

Noticias relacionadas

Los agentes se incautaron de decenas de plantas, que arrojaron un peso total de 78,5 kilos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Desalojo
  • marihuana
  • Guardia Civil
  • Mallorca
  • sucesos
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Informe Fènix sitúa a Baleares como uno de los grandes ejemplos del modelo económico que 'empobrece' a la población pese al crecimiento
  2. Los policías que auxiliaron a la joven en Son Gotleu: 'Nunca habíamos vivido una situación tan al límite
  3. El hombre más buscado de Mallorca, en la red de Zapatero
  4. El Mallorca prepara una revolución para regresar a Primera
  5. Rescate a siete pisos de altura en Palma: «Cuando los policías me salvaron fue como si la vida me diera otra oportunidad»
  6. La transformación de una escuela de la República de Palma en viviendas: 'El gran desafío fue vincular dos mundos
  7. El jardín secreto que Jeannine Cook desea legar a Palma: 'Lo siento como un ser vivo en evolución
  8. El portavoz del nuevo Sindicat de Llogateres de Mallorca: «Es complicado pedirle a un propietario que ponga el piso en alquiler o que lo ofrezca a un precio razonable»

La Guardia Civil descubre una gran plantación de marihuana durante el desalojo de un chalé okupado en Son Servera

La Guardia Civil descubre una gran plantación de marihuana durante el desalojo de un chalé okupado en Son Servera

Alarma en Son Espases: un joven provoca un incendio en un box de Psiquiatría

Alarma en Son Espases: un joven provoca un incendio en un box de Psiquiatría

El joven que fue apuñalado con un sacacorchos en Palma: "Él empezó a tocarme, le di un empujón y cuando me iba sentí los pinchazos"

Detenido un alemán por una agresión sexual a una chica en una discoteca de la Playa de Palma

Detenido un alemán por una agresión sexual a una chica en una discoteca de la Playa de Palma

Dos precipitados en Ibiza en menos de 24 horas: uno está muy grave tras caer desde un séptimo piso

Dos precipitados en Ibiza en menos de 24 horas: uno está muy grave tras caer desde un séptimo piso

Piden colaboración para localizar a un motorista que arrolló a una menor y se dio a la fuga en Alcúdia

Un enfrentamiento entre un conductor y un peatón ebrio en Palma desata una oleada de reacciones en redes

Un enfrentamiento entre un conductor y un peatón ebrio en Palma desata una oleada de reacciones en redes

Tres de los cuatro intoxicados por gas en una planta baja de sa Vileta, en Palma, reciben el alta

Tres de los cuatro intoxicados por gas en una planta baja de sa Vileta, en Palma, reciben el alta
Tracking Pixel Contents