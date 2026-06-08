La Guardia Civil descubre una gran plantación de marihuana durante el desalojo de un chalé okupado en Son Servera

La Guardia Civil intervino el pasado jueves una gran plantación de marihuana en el interior de un chalé okupado en Son Servera cuando llevaban a cabo el desalojo ordenado por el juzgado. Los agentes descubrieron que la casa tenía un enganche ilegal a la red eléctrica con el que abastecían los ventiladores y focos con los que favorecían el crecimiento de las plantas, y un gran panel con instrucciones para el cultivo. La intervención acabó con la detención de dos hombres, de 51 y 73 años, y la intervención de casi 80 kilos de droga.

Según informan fuentes de la Guardia Civil, el pasado jueves una dotación del puesto de Artà acompañó a una comisión judicial a una casa de Son Servera que había sido okupada, y cuyo desalojo había sido ordenado por un juez.

Cuando los agentes entraron en el domicilio para llevar a cabo el desahucio, se encontraron con que en su interior había una gran plantación de marihuana. Las plantas, algunas de un tamaño considerable, estaban en macetas repartidas por varias estancias.

De la primera inspección se desprende que se trataba de obra de profesionales. La instalación contaba con un sistema de iluminación y ventiladores para favorecer el desarrollo de las plantas, que se abastecía de electricidad gracias a un enganche ilegal a la red. Las personas que se encargaban del cultivo tenían un gran panel en una pared en el que se especificaban los trabajos a realizar cada cierto tiempo.

En el inmueble había dos hombres, de 73 y 51 años, que fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

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Los agentes se incautaron de decenas de plantas, que arrojaron un peso total de 78,5 kilos.