Un enfrentamiento entre un conductor y un peatón ebrio en Palma desata una oleada de reacciones en redes

Un enfrentamiento entre un conductor y un peatón aparentemente ebrio ocurrido el pasado miércoles en Palma se ha convertido en uno de los vídeos más comentados de los últimos días en redes sociales. Las imágenes, compartidas por el propio conductor, acumulan miles de visualizaciones y han provocado una oleada de reacciones entre usuarios que debaten sobre el comportamiento de ambos implicados y la convivencia en la vía pública.

Según explica el autor de la grabación, los hechos tuvieron lugar sobre las 10.00 horas, cuando circulaba por una calle de la ciudad en dirección a su trabajo. Tras 45 minutos buscando aparcamiento, se encontró con un hombre caminando por la calzada sosteniendo una litrona mientras escuchaba música con auriculares.

Una discusión en plena calle

De acuerdo con el relato difundido junto al vídeo, el conductor hizo sonar el claxon para advertir de su presencia. En ese momento, según su versión, el peatón se retiró los auriculares, se giró, decidió permanecer en medio de la vía y golpeó el capó del coche. La situación derivó en una discusión verbal entre ambos: "No me quito, si quieres, atropéllame". Las imágenes muestran cómo el peatón permanece frente al vehículo durante varios instantes mientras intercambia palabras con el conductor, quien llega a amenazarle.

En un momento del enfrentamiento, una mujer que se encontraba en la zona intervino para pedir que se despejara el paso y trató de mediar en la situación.

Ante la tensión del momento, el conductor decidió comenzar a grabar la escena con su teléfono móvil. El vídeo recoge parte de la discusión y el desenlace del incidente, que finalmente no pasó a mayores. Tras su publicación, las imágenes comenzaron a circular rápidamente, donde numerosos usuarios han compartido opiniones sobre lo sucedido.

Debate sobre civismo y convivencia

Más allá del incidente concreto, el vídeo ha abierto un debate entre los usuarios sobre la convivencia en los espacios públicos. El caso se suma a otros episodios grabados en la vía pública en Mallorca que en los últimos meses han alcanzado una gran repercusión digital.